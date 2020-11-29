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Стилист рассказала, в чем нельзя ходить на свидания 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Стилист рассказала, в чем нельзя ходить на свидания
Фото: Вечерняя Москва
Стилист и телеведущая Эвелина Хромченко рассказала, что девушки, которые собираются на свидания, должны основательно подойти к выбору образа. Об этом она сообщила в эфире программы «Модный приговор» на «Первом канале».
По словам эксперта, на свидание стоит примерять наряды с некоторой долей флирта, в противном случае мужчина будет общаться с вами словно со своим другом. Однако важно не переборщить и не перейти на вульгарность.

— На первое свидание женщина не должна приходить слишком нарядной, а иначе мужчина может испугаться, что не потянет такую красавицу. А вот на второе — можно и нарядиться,

— уточнила Хромченко.
Она также поделилась, что для этого могут подойти маленькие черные, белые и красные платья, которые сейчас в тренде. Также необходимо понимать, к кому вы идете на свидание, потому что не все любят экстравагантность. На свидании важен даже принт, если он мелкий и контрастный, он может отвлечь на себя все внимание.
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