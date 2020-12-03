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Покупатели высмеяли жакет бренда из-за его сходства с резиновыми перчатками

Lenta.ru
23 часа назад
Покупатели бельгийского бренда Meryll Rogge подвергли критике товар марки из-за его сходства с дешевыми резиновыми перчатками. На соответствующие высказывания обратили внимание в Daily Mail.
Речь идет о жакете из шелка, который продается в американской сети универмагов Nordstrom. Упомянутая вещь выполнена в ярко-оранжевом цвете и оформлена в виде объемных перчаток. Стоимость одежды на сайте составила 597 фунтов стерлингов (60 тысяч рублей).
Пользователи сети обругали жакет в комментариях, сравнив его с хозяйственными перчатками. «Зачем покупать дешевые резиновые перчатки, чтобы мыть посуду, если вы можете купить пару перчаток за 740 долларов?», «В таком жакете можно мыть посуду и туалеты», «Это похоже на костюм серийного убийцы», — высказывались юзеры.
Ранее в мае одежду любимого дешевого бренда россиян обругали за сходство с подгузниками. Речь идет о коротких шортах с сайта интернет-ретейлера и производителя одежды Asos, которые оформлены рюшами и цветочным принтом.
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