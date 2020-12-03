Покупатели бельгийского бренда Meryll Rogge подвергли критике товар марки из-за его сходства с дешевыми резиновыми перчатками. На соответствующие высказывания обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о жакете из шелка, который продается в американской сети универмагов Nordstrom. Упомянутая вещь выполнена в ярко-оранжевом цвете и оформлена в виде объемных перчаток. Стоимость одежды на сайте составила 597 фунтов стерлингов (60 тысяч рублей).

Пользователи сети обругали жакет в комментариях, сравнив его с хозяйственными перчатками. «Зачем покупать дешевые резиновые перчатки, чтобы мыть посуду, если вы можете купить пару перчаток за 740 долларов?», «В таком жакете можно мыть посуду и туалеты», «Это похоже на костюм серийного убийцы», — высказывались юзеры.