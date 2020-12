11 декабря в Москве пройдет международный форум Fashion Futurum на тему «Будущее независимых брендов в постковидной реальности: культурные коды и бизнес-возможности». 74 спикера из 24 стран обсудят будущее локальных модных брендов и изменения, которые коснутся индустрии, а также поделятся практическими советами для дизайнеров со всего мира. Новый выпуск Fashion Futurum пройдет при поддержке Департамента культуры города Москвы. На протяжении форума к обсуждению будут представлены актуальные темы и тренды развития будущего.

Трансляция форума Fashion Futurum пройдет в соцсетях, на сайтах концепт-сторов и шоурумов, в крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ ВКонтакте и на портале Рамблер.

Форум окажется полезным не только для независимых брендов, но и для представителей малого и среднего бизнеса в сфере моды — производственных компаний, модных стартапов, владельцев ритейл-проектов, маркетологов, PR— и SMM-менеджеров, креативных специалистов и др. Основная часть форума будет посвящена работе брендов в digital-направлении.

Прямая трансляция форума Fashion Futurum, а также более подробная информация будут доступны на официальном сайте fashionfuturum.ru

Пресс-служба

Что смотреть:

● PR Consulting: Приглашение помечтать

Основатель одного из самых популярных PR-агентств в мире Пьер Ружье в прямом эфире ответит на самые волнующие вопросы независимых дизайнеров. Обсуждение коснется продвижения и развития собственного бренда. В числе клиентов агентства PR Consulting — Dries Van Noten, LOEWE, Yeezy, Roman and Williams, SSENSE и другие.

● Мою одежду носят звезды: туториал

Звездный стилист Микаэла Эрлангер (США), клиентами которой являются Мерил Стрип , Лупита Нионго, Диана Крюгер ; звездный стилист, редактор моды и имидж-стилист Микаэль Карпин (Франция), работавший с Тиной Кунаки и другими звездами, поделятся секретами, которые необходимо знать дизайнеру, чтобы одеть селебрити, и расскажут о частых ошибках, которые совершают бренды в попытках предложить свою одежду стилистам звезд. Модератором сессии выступит главный редактор L'Officiel Прибалтика, Лига Земтуре (Латвия).

● Мода, дизайн и искусство будущего. Трансформация креативной силы мировых столиц

Президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, соучредитель Фонда моды Александр Шумский (Россия) совместно с исполнительным президентом Французской федерации высокой моды и прет-а-порте Паскалем Мораном (Франция); председателем Camera Nazionale della Moda Italiana Карло Капаса (Италия); директором World Cities Culture Forum, основателем и директором BOP Consulting Полом Оуэнсом (Великобритания); Editor-at-Large журнала L'Officiel Австрия Стефаном Рабимовым (США); основательницей South African Fashion Week Люсиллой Бойзен (Южная Африка); менеджером проектов ModaLisboa | Lisboa Fashion Week Хоаной Хорхе (Португалия) обсудят, что именно изменилось в разных городах и странах во время пандемии: как мода, дизайн и другие направления — все, что определяют современную культуру, — слились воедино, чтобы таким образом появилось новое видение креативности, и как эти изменения можно использовать, чтобы развивать современную культуру городов, а также будущее недель мод после пандемии.

● Тренды будущего: как создать успешную digital-стратегию

Владелец и руководитель направления Performance в GA Agency — международного бутик-цифрового агентства, Гуидо Амполлини (Великобритания) имеет большой опыт в области digital и моды, сотрудничает с такими брендами, как Prada, Miu Miu, Karl Lagerfeld, Giuseppe Zanotti, A-COLD-WALL*, Calzedonia, Intimissimi и другими. Гуидо Амполлини расскажет дизайнерам, как создать успешную digital-стратегию и почему она важна.

● Как работать в моде через социальные сети: личности, механики, практика

Журналист, редактор Telegram-канала @goldchihuahua Саша Амато, популярный TikTok-блогер Олеся Потипако, блогер, соавтор и ведущий шоу «Сколько стоит шмот» Саша Великолепный и CEO Telegram-стартапа Post_Market_1919 Юрий Сердич поделятся опытом и личным успехом, расскажут об ошибках.

● Fashion-фильмы — презентации коллекций: киноляпы и работа над ошибками

Главный редактор InStyle Россия Юрате Гураускайте; обозреватель моды (Vogue Россия, «Коммерсант»), сооснователь онлайн-платформы российских брендов Front, создатель Telegram-канала @frontfashion Ольга Михайловская ; исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Елена Кравцун и креативный директор BBDO Moscow Сергей Кожевников обсудят, каким должен быть идеальный fashion-фильм. Нужен ли сюжет для показа коллекции и каким должен быть идеальный сценарий? Также эксперты затронут самые частые ошибки в создании fashion-фильмов.

● Безграничное творчество: виртуальная vs реальная одежда

Editor-at-Large журнала L'Officiel Австрия Стефан Рабимов (США); соосновательница и креативный директор The Fabricant Эмбер Джей Слоотен (Нидерланды); сооснователь и CEO агентства Holition Джонатан Чиппиндейл (Великобритания); соосновательница DressX (входит в список Forbes 30 Under 30 и список BOF 500 Most Influential People) Дарья Шаповалова (США); соосновательница DressX, More Dash и Fashion Tech Summit Наталья Моденова (США); сооснователи BrandLab Fashion Дженнифер Друри и Дэн О'Коннелл (Великобритания) обсудят влияние digital-одежды на творческий потенциал дизайнера, тренды в виртуальной одежде, особенности продаж на цифровых площадках и как виртуальная одежда повлияет на производство физических коллекций.

● Q&A-сессия: спрашивай и продавай — потребительские тренды в разных городах

Главный байер в Tom Greyhound Paris Екатерина Глазунова (Франция); менеджер по закупкам концепт-стора Luisa via Roma Андреа Селви (Италия); CEO Showroom-X.com Ричард Полсон (Австралия); специалист по стратегии развития бренда и коммуникациям, старший руководитель и консультант агентства Waterboy Даниель Перес-Баррига (Испания); основатель концептуального бутика BUNKER TOKYO Кацума Мори (Япония) обсудят, какие есть общие характеристики для брендов, чтобы оказаться в шоурумах по всему миру. Каким будет рынок для молодых брендов в будущем, что им нужно знать, для того чтобы создавать одежду сегодня? Что нужно учитывать, когда дизайнер создает мужскую одежду, чтобы быть успешным в индустрии?

● Фестивали как вид urban-искусства для поколения Z

Куратор, соорганизатор Faces&Laces Дмитрий Оскес; руководитель отдела Событийного маркетинга ВКонтакте Зера Черешнева; главный редактор mixmag.io , соучредитель издательств «Белое яблоко» и «Шум» Илья Воронин; дизайнер обуви Ильяс Даракчиев; основатель московской междисциплинарной арт-группы SENSE, сооснователь Robohall.com Максим Силенков обсудят будущее фестивалей в России и за рубежом и что ждет нас в будущем году. Как фестивали станут новой площадкой для продвижения независимых брендов и других креативных групп?

● Sustainability: мировые практики по спасению планеты

Заместитель главного редактора Euronews Living Мэйв Кэмпбелл (Великобритания); соосновательница и директор по международным операциям Fashion Revolution Кэрри Сомерс (Великобритания); основательница и председатель совета директоров Redress; основательница и CEO R Collective Кристина Дин (Гонконг, Китай); основатель Global Fashion Exchange, сооснователь SwapChain и Circular Fashion Summit Патрик Даффи (Великобритания); директор фонда «Второе дыхание», лауреат премии РБК в номинации «Менеджер в социальной сфере» и человек, вошедший в список Forbes самых перспективных россиян «30 до 30», Дарья Алексеева (Россия); модельер и основатель бренда GARCIABELLO, выпускница факультета архитектуры, дизайна и урбанизма Университета Буэнос-Айреса Хулиана Гарсия Белло (Аргентина); дизайнеры бренда Juan de La Paz Хуан Перейра и Андре Хордан (Боливия) обсудят, как пандемия сделала устойчивость одним из главных трендов, как глобальная диджитализация повлияет на представления об устойчивости и что некоммерческие организации в коллаборации с дизайнерами могут сделать для развития циркулярной экономики.

● Айдентика мировых культур глазами дизайнеров будущего

Обозреватель i-D Magazine Махоро Сьюард (Великобритания); креативный предприниматель, модельер Мисс Адама Пари (Сенегал); председатель Indonesian Fashion Chamber и директор Muslim Fashion Festival Indonesia Али Харисма (Индонезия); основатель бренда PAINTERS, преподаватель дизайна в школе искусств Le Rêve Вон Чон (Южная Корея); дизайнер бренда Vereja Игорь Андреев (Россия); креативный директор бренда Linus Leonardsson Линус Леонардссон (Великобритания); креативный директор и основатель бренда Cute-Saint Муфтау Феми Аджози (Нигерия) обсудят, как дизайнер может повлиять на городскую культуру, а городская культура стать источником вдохновения для модной коллекции.

● Лаборатория цифровых искусств: как построить успешный бизнес

Основательница replicant Регина Турбина; редактор сайта Spin4Spin, fashion-аналитик и Telegram-блогер Тима Ермолов; основатель агентства digital-инлюенсеров MALIVAR Валерий Шарипов ; основатель компании Collab.art Евгений Брехин; основатель компании MUBERT (музыка ИИ) Алексей Кочетков ; сооснователь и исполнительный директор студии THĒ Владислав Буданов обсудят, как построить успешный бизнес в условиях мировой диджитализации, расскажут о преимуществах цифрового искусства во время пандемии и после, поделятся, как привлечь внимание аудитории в цифровом пространстве, где существует большое количество компаний и, соответственно, высокая конкуренция.

● E-commerce 2021. Как удержать клиента: провал vs успех

Менеджер по работе с ключевыми клиентами DHL Express в России Елена Вокина и независимый fashion— и media-исследователь Мария Вартанова расскажут о трендах глобальной торговли и перспективах развития брендов на онлайн-площадках.

● Будущее наступило вчера. Какие уроки мы пропустили

Директор Polimoda Данило Вентури (Италия); сооснователь The Digital Fashion Group Бурак Какмак (США); генеральный директор проекта развития и поддержки молодых дизайнеров FRESHBLOOD, руководитель швейного коворкинга «Проектные мастерские», куратор курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна Анна Черных (Россия); сооснователь ARTSTHREAD Кэти Домини (Великобритания); художница, арт-директор и основатель Kampala Fashion Week, член совета директоров Fashion Council Uganda Глория Вавамунно (Уганда); основательница и директор ITS — International Talent Support Барбара Франчин (Италия) обсудят, что должен знать дизайнер будущего, как fashion-школам сегодня нужно изменить расписание, чтобы вписаться в современный мир; должно ли создание digital-одежды стать частью современного обучения для дизайнеров; какие дисциплины должны добавить в расписание модных учреждений в ближайшем будущем?

● Главные составляющие успешной рекламной кампании в TikTok/Instagram/Facebook: от креатива до настроек

Сооснователь Digital-школы TargetGirl Олег Зайцев расскажет о главных составляющих креатива в социальных сетях, целях рекламного кабинета и настройках целевой аудитории.

● Независимые и локальные бренды: важность визуального присутствия

Фотограф Адам Катц Синдинг (Дания); художник и фотограф для Vogue Russia, Vogue Arabia, Calvin Klein, Urban Outfitters, UGG и др. Эмми Америка (Россия) обсудят, как брендам создавать лукбук и каким должен быть визуальный контент, который привлечет аудиторию.

В этом году форум Fashion Futurum пройдет в формате phygital с целью помочь независимым брендам. Все сессии форума будут транслироваться онлайн в режиме реального времени. Для удобного нетворкинга во время онлайн-сессий можно будет задать вопросы. Форум Fashion Futurum станет площадкой для взаимодействия профессионалов и новичков в индустрии моды.