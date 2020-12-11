Зимние вещи, которые делают женщину «бабкой» 

Зимой в России тяжело выглядеть стильно из-за морозов и сильного холодного ветра. Женщины укутываются в самые теплые вещи и идут на улицу, совершенно не думая о том, что им совсем не подходит эта одежда. В общественном транспорте зимой можно увидеть много молодых девушек и женщин, которые на первы взгляд кажутся старыми из-за своей одежды. "Рамблер" рассказывает, что не нужно носить, чтобы вас не путали со старушками в метро.

Мешковатые трикотажные платья

Сейчас в моду вновь возвращаются теплые трикотажные платья, которые можно носить даже в холод, но выбирайте обтягивающий модели, если у вас хорошая фигура. Не стоит надевать свободные трикотажные платья. Они превратят в мешок из-под картошки даже самую утонченную фигуру.

Пуховики с принтом

Раньше пуховики с принятом были действительно очень востребованы. Чаще всего девушки выбирали узоры или цветы в качестве украшения зимней куртки, но теперь подобный декор смотрится смешно. Еще хуже видеть такое на взрослых женщинах, которые благодаря выбору такого пуховика хотят казаться моложе. На самом деле, это еще сильнее выдает их возраст.

Бесформенные сумки из кожи

Прежде всего стоит отметить, что такие сумки смотрятся очень дешево и неряшливо. Даже, если они сделаны из натуральной кожи. Гораздо актуальнее будет смотреться сумка с плотной фактурой, которая держит форму. Стоит выбирать аксессуар с минимальным количеством декора, который свойственен тем, ко хочет омолодиться за счет одежды.

Дутики

Несомненно дутые сапоги очень теплые, но этот элемент одежды относится к спортивному стилю. Поэтому дутые сапоги уместны, если вы на горнолыжном курорте или отдыхаете за городом, но в городской черте они выглядят очень дешево. Дутые сапоги считаются элементом детской одежды, а еще их очень часто носят пожилые женщины из-за того, что сильно мерзнут.

Пуховик с юбкой

Такая вещь была популярна в 2010-х годах, когда девушки пытались сделать зимнюю одежду более женственной. Так свою славу получили пуховики-платья. Сейчас они уже совсем не актуальны и остались где-то в прошлом, но некоторые женщины надевают их в надежде придать себе моложавый вид.