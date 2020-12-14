Эксперты рассказали о моде на форуме Fashion Futurum

В Москве прошел форум Fashion Futurum на тему «Будущее независимых брендов в постковидной реальности: культурные коды и бизнес-возможности». В форуме приняли участие 74 спикера из 24 стран: Паскаль Моран, исполнительный президент Французской федерации высокой моды и прет-а-порте (Франция); Карло Капаса, председатель Camera Nazionale della Moda Italiana (Италия); Пьер Ружье, основатель агентства PR Consulting (США), которое работает с такими брендами, как Dries Van Noten, LOEWE, Yeezy, Roman and Williams, SSENSE; Микаэла Эрлангер, звездный стилист (США), клиентами которой являются Мерил Стрип , Лупита Нионго, Диана Крюгер ; Пол Оуэнс, директор World Cities Culture Forum, основатель и директор BOP Consulting (Великобритания); Данило Вентури, директор Polimoda (Италия); Джеки Эндрюс-Удалл, консультант по устойчивому развитию в области моды и текстиля, лектор в Central Saint Martins (Великобритания); Бурак Какмак, сооснователь The Digital Fashion Group (Великобритания); Кэрри Сомерс, соосновательница и директор по международным операциям Fashion Revolution (Великобритания); Мэйв Кэмпбелл, заместитель главного редактора Euronews Living (Великобритания); Махоро Сьюард обозреватель i-D Magazine (Великобритания); Эмбер Джей Слоотен, соосновательница и креативный директор The Fabricant (Нидерланды) и др. Форум Fashion Futurum прошел при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Пресс-служба

16 сессий посмотрели в общей сложности больше полумиллиона раз на всех платформах: сайтах СМИ, в соцсетях, на сайте fashionfuturum.ru и др. Трансляции форума на английском языке вызвали большой международный интерес — сессии были доступны в прямом эфире на страницах в соцсетях, сайтах СМИ, шоурумов и концептуальных магазинов. Например, по 3000 зрителей подключились к сессиям на сайтах американского издания The Impression и берлинского концепт-стора Studio 183, а на сайте парижского шоурума Romeo форум Fashion Futurum в течение дня смотрели почти 1500 человек.

Запись форума доступна для просмотра в официальной группе Fashion Futurum в крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ ВКонтакте.

По завершении форума подведены итоги 2020 года и сформированы прогнозы на 2021 год. Направления, которые получили развитие в этом году, станут ключевыми и в будущем: локальность, цифровизация, культура, sustainability, diversity, объединение, визуальное творчество, коммуникации, эксперименты. В целом эксперты предполагают, что офлайн не изживет себя, но будет неразрывно связан с онлайн-форматом. В будущем году возрастет конкуренция между дизайнерами и другими креативными деятелями, которые работают в digital-пространстве.

Выиграют честные и искренние бренд-стратегии, такой подход поможет заполучить и внимание селебрити-стилистов. Формат подачи контента в социальных сетях станет совершенно иным, локальные бренды могут уверенно сосредоточиться на своей целевой аудитории, тем самым в будущем это станет главным шагом на пути к мировому признанию. Также, по прогнозам спикеров форума, многие локальные события, благодаря диджитал-формату, трансформируются в международные. Онлайн-медиа будут работать над развитием собственной ниши в социальных сетях, и тем самым пытаться конкурировать с независимыми экспертами индустрии, которые уже собрали вокруг себя целевую аудиторию.

Трендом также станет взаимодействие креативных представителей мегаполисов с развивающимися странами. Мода станет двигателем не только культурной, но и экономической составляющей развивающихся стран.

Австралия, Бразилия, Израиль, Канада, Мексика, Новая Зеландия, США, Япония — это те страны, на которые в первую очередь стоит ориентироваться российским предпринимателям.