Эксперты рассказали о моде на форуме Fashion Futurum

В Москве прошел форум Fashion Futurum на тему «Будущее независимых брендов в постковидной реальности: культурные коды и бизнес-возможности». В форуме приняли участие 74 спикера из 24 стран: Паскаль Моран, исполнительный президент Французской федерации высокой моды и прет-а-порте (Франция); Карло Капаса, председатель Camera Nazionale della Moda Italiana (Италия); Пьер Ружье, основатель агентства PR Consulting (США), которое работает с такими брендами, как Dries Van Noten, LOEWE, Yeezy, Roman and Williams, SSENSE; Микаэла Эрлангер, звездный стилист (США), клиентами которой являются Мерил Стрип , Лупита Нионго, Диана Крюгер ; Пол Оуэнс, директор World Cities Culture Forum, основатель и директор BOP Consulting (Великобритания); Данило Вентури, директор Polimoda (Италия); Джеки Эндрюс-Удалл, консультант по устойчивому развитию в области моды и текстиля, лектор в Central Saint Martins (Великобритания); Бурак Какмак, сооснователь The Digital Fashion Group (Великобритания); Кэрри Сомерс, соосновательница и директор по международным операциям Fashion Revolution (Великобритания); Мэйв Кэмпбелл, заместитель главного редактора Euronews Living (Великобритания); Махоро Сьюард обозреватель i-D Magazine (Великобритания); Эмбер Джей Слоотен, соосновательница и креативный директор The Fabricant (Нидерланды) и др. Форум Fashion Futurum прошел при поддержке Департамента культуры города Москвы.