3 сессии Fashion Futurum, которые стоит посмотреть

В прошедшую пятницу, 11 декабря, в Москве на площадке Дизайн-отеля StandArt 5* и в онлайн-формате прошел международный форум Fashion Futurum, посвященный теме «Будущее независимых брендов в постковидной реальности: культурные коды и бизнес-возможности».

Rambler.ru сделал подборку 6 сессий прошедшего форума, на которых поднимались актуальные вопросы развития fashion-индустрии в мире.

1. «Мода, дизайн и искусство будущего. Трансформация креативной силы мировых столиц»

Главы модных и культурных представительств России, Франции, Италии, Португалии, Южной Африки и Великобритании приняли участие в сессии под руководством Стефана Рабимова, Editor-at-Large журнала L'Officiel Австрия (США). Участники обсудили дефициты, которые были выявлены во время пандемии, и возможности для дальнейшего роста индустрии моды.

Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, соучредитель Фонда моды (Россия) поделился опытом России, рассказал о том, что все главные мероприятия индустрии моды прошли в формате онлайн, и подчеркнул, что это не хорошо и не плохо, это данность и новая реальность, которая позволяет расширить границы мероприятий и сделать их интернациональными и международными. Несмотря на вызовы пандемии, независимые дизайнеры из Москвы получили в этом году большое внимание со стороны международных СМИ, и в этом заслуга онлайн-формата. Александр назвал 2020 самым трудным для независимых дизайнеров за последние десятилетия, однако сделал оптимистичное предположение, что «все, что плохо для локальной экономики, может стать новой точкой отсчета для независимых брендов, например, такие факторы, как снижение арендной платы, ориентир на осознанное потребление и прочее». поделился опытом России, рассказал о том, что все главные мероприятия индустрии моды прошли в формате онлайн, и подчеркнул, что это не хорошо и не плохо, это данность и новая реальность, которая позволяет расширить границы мероприятий и сделать их интернациональными и международными. Несмотря на вызовы пандемии, независимые дизайнеры из Москвы получили в этом году большое внимание со стороны международных СМИ, и в этом заслуга онлайн-формата. Александр назвал 2020 самым трудным для независимых дизайнеров за последние десятилетия, однако сделал оптимистичное предположение, что «все, что плохо для локальной экономики, может стать новой точкой отсчета для независимых брендов, например, такие факторы, как снижение арендной платы, ориентир на осознанное потребление и прочее».

Пол Оуэнс, директор World Cities Culture Forum, основатель и директор BOP Consulting (Великобритания) , сказал, что пандемия разрушительно повлияла на большие города и особенно ударила по культурному бизнесу и туризму. Даже несколько дней непродолжительного локдауна влияют на экосистему города. Но, по его словам, у экономики все же появляются новые пути.

Паскаль Моран, исполнительный президент Французской федерации высокой моды и прет-а-порте (Франция) , говорил о том, что в условиях пандемии Париж продолжает стараться оставаться самим собой:

«Мода — это часть жизни больших городов. Пандемия вынудила нас реагировать быстро, и первый вызов — это платформа, точка сбора, система, которая могла бы отразить наши ценности».

Карло Капаса, председатель Camera Nazionale della Moda Italiana (Италия) , подчеркнул, что модное сообщество должно содействовать продвижению культуры повсеместно и, несмотря на карантинные условия и ограничения, участники модного процесса должны быть ближе друг к другу: «Мы должны работать над нашими фундаментальными ценностями, создавать открытые источники, сделать мировым ориентир на устойчивую моду, уважать разные точки зрения, экспериментировать с гибридом цифровой и физической формы модных мероприятий. Мода влияет на общество, а значит, мы влияем на него».

Люсилла Бойзен, основательница South African Fashion Week (Южная Африка) , позитивно оценивает возможность цифровизации, она рассказала, что, как только появилась возможность перейти в онлайн-формат, они это сделали. Это помогло создать некую экосистему, где местным дизайнерам стало легче сотрудничать с другими дизайнерами, они научились работать с потребителями с помощью социальных сетей, выявлять потребности и реагировать на запрос.

Хоана Хорхе, менеджер проектов ModaLisboa | Lisboa Fashion Week (Португалия) , рассказала о том, что пандемия заставила всех мобилизоваться, объединиться. Она рассказала про Неделю моды в Лиссабоне и отметила, что этот проект создан для страны и сосредоточен внутри страны. Неделя моды прошла в гибридной форме: онлайн и офлайн. Также она поделилась опытом, как восполнить дефицит физического присутствия во время показа: это можно сделать с помощью небольших презентаций в публичных местах.

2. «Fashion‐фильмы ‐ презентации коллекций: киноляпы и работа над ошибками»

обсудили Ольга Михайловская, обозреватель моды (Vogue Россия, «Коммерсант»), сооснователь онлайн-платформы российских брендов Front, создатель Telegram-канала @frontfashion, Юрате Гураускайте, главный редактор InStyle Россия, Елена Кравцун, исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль», и Сергей Кожевников, креативный директор агентства BBDO. В этом году создание fashion-фильмов стало необходимостью для модной индустрии, однако как многим неделям моды, так и модным домам просто не хватило опыта для полноценной реализации своих идей. Ошибки и перспективы развития этого направления

Шаг 1. Соблюдать баланс между кино и показом. Ольга Михайловская отметила, что, несмотря на хороший уровень российских дизайнеров, в этом году многие, делая акцент на сторителлинге, вовсе не показывали собственную коллекцию — на презентации хотелось бы видеть больше одной вещи.

Шаг 2. Эмоции. Юрате Гураускайте утверждает, что цифра не заменит физический показ, так как человеку необходимы чувства, которые вызывает шоу. Но Елена Кравцун считает, что кино вызывает эмоции, а значит, у дизайнеров и брендов есть возможность транслировать свои идеи — для этого надо работать над эмоциональностью и качеством видео. Елена поддерживает тренд на устойчивую моду, и, по ее мнению, цифра делает индустрию моды экологичнее.

Шаг 3. Сценарий. По мнению Елены Кравцун, нельзя лить воду зрителю, важно проработать сценарий, ориентироваться на diversity-тренды и не делать ставку на личность режиссера. Юрате отметила, что дизайнерам также важно показывать само производство изделий, рассказывать об истории бренда и его ДНК, а также — аккуратнее относиться к подбору трека для видео.

Шаг 4. Сотрудничество. Сергей Кожевников отметил, что даже сейчас диалог между брендами и агентствами не выстроен, что очень мешало во время пандемии. Агентство может увидеть недостатки, сегментировать контент под разные запросы, построить четкий посыл бренда, при этом бюджет может быть разным, даже нулевым.

Шаг 5. Все спикеры согласились, что важна организация просмотра фильма — Ольга Михайловская отметила российскую неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, где все видеопрезентации были собраны на одной площадке. Юрате подчеркнула, цифра — это непрерывный поток, который бесконечно тиражируется и тем самым обесценивается, поэтому должна быть единая платформа для всех показов.

3. «Безграничное творчество: виртуальная vs реальная одежда»

Неограниченное воображение: Эмбер Джей Слоотен, соосновательница и креативный директор The Fabricant (Нидерланды), считает, что с цифровой одеждой должен работать каждый дизайнер, как минимум, потому что она позволяет создавать продукт из любых материалов и изменять его бесконечно — даже после выпуска коллекции.

«Лучшее из двух миров»: Джонатан Чиппиндейл, сооснователь и CEO агентства Holition (Великобритания), и Дэн О'Коннел и Дженнифер Друри, основатели BrandLab Fashion (Великобритания) считают, что phygital дает возможность перенести физическое социальное пространство в виртуальный мир и таким образом привлечь и заинтересовать гораздо большее количество людей, исследовать и изучать гораздо больше товаров.

Устойчивость: «Цифровая мода — это более экологичный вариант для планеты», — подмечает Дарья Шаповалова, соосновательница DressX (входит в список Forbes 30 Under 30 и список BOF 500 Most Influential People) (США). Диджитал не требует таких затрат на производство, путешествия, покупку, утилизацию вещей — все решают несколько кликов.

Отсутствие границ: «Единственное ограничение — это отсутствие интернета», — Наталья Моденова, соосновательница DressX, More Dash и Fashion Tech Summit (США) считает, что для ритейла виртуальная мода может также стать большим шагом: абсолютно не важно, какой у вас размер, возраст и пр., пока у вас есть подключение к Сети. В условиях пандемии стало сложно просто прийти в магазин и потрогать одежду, поэтому все больше профессионалов ищет новые подходы и развивает смелые продукты, например, цифровую одежду. Стефан Рабимов, Editor-at-Large журнала L'Officiel Австрия (США) обсудил с экспертами плюсы и минусы виртуальной и реальной одежды.

Когда спикеры только начинали свою работу, люди были не готовы воспринимать это всерьез. Но последний год очень сильно изменил правила игры: теперь виртуальная одежда — это авангард, направление, в котором заинтересованы крупные компании и бренды. Если вы сомневались, стоит ли дать шанс виртуальной одежде, эта сессия вас убедит.