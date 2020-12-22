Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

«Вы не должны выглядеть, как на свалке!»: Хромченко показала, как нужно одеваться дома 

Teleprogramma.pro и ещё 1 9 часов назад
Хромченко показала, как нужно одеваться дома
Фото: Teleprogramma.pro
На «Модном приговоре» Первого канала заговорили о том, как нужно одеваться дома. Эвелина Хромченко представила несколько актуальных комплектов, которые порадуют не только их хозяев, но и окружающих людей. Ведущая шоу считает, что наряжаться необходимо не только на работу и для выхода в свет, но и в собственной квартире.

«Дом — это тоже пространство, это декорация. И поэтому в доме должно быть убрано, проветрено, в доме вы не должны выглядеть так, будто вас нашли на свалке! Дома вы тоже должны выглядеть хорошо!»

— сказала модный эксперт.
Актуальные домашние комплекты представили на подиуме шоу. Эвелина заметила, что пижамный стиль в тренде, однако ни в одном из представленных нарядов выходить в люди или даже на пижамные вечеринки с участием противоположного пола нельзя, поскольку они предполагают наличие другой обуви — более нарядной, а для женщин еще и на каблуке. В случае, если это девичник, то удобные тапочки допустимы. Но стоит при этом примерить какое-то украшение, которое покажет, что это все-таки костюм.
Видео дня. Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Teleprogramma.pro: последние новости
«Решила сыграть на контрасте»: Валерия в брючном костюме оверсайз подчеркнула свою женственность «Решила сыграть на контрасте»: Валерия в брючном костюме оверсайз подчеркнула свою женственность «Не делайте так!»: Хромченко рассказала, какие оттенки нельзя сочетать в одном образе «Не делайте так!»: Хромченко рассказала, какие оттенки нельзя сочетать в одном образе Женская солидарность: Лопырева предложила Дайнеко свои туфли взамен потерянных Женская солидарность: Лопырева предложила Дайнеко свои туфли взамен потерянных
Женский форум
Мода , Эвелина Хромченко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение