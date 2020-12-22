Для влюбленных в моду

С приближением Нового года все чаще возникает желание замедлиться и, не поддаваясь предпраздничной суете, побыть наедине с самим собой в состоянии «здесь и сейчас». Кто-то потратит эти волшебные минуты на то, чтобы отдохнуть — выпить кофе и просто послушать тишину, а кому-то нужна пауза посерьезней: например, чтобы разобраться в своих мыслях и понять, кто же он такой, чего хочет на самом деле и куда двигаться дальше.

Мир перестал быть прежним, а значит, нужно меняться вслед за ним, чтобы соответствовать новым реалиям, успевать и быть успешным. Если человек нашел себя и свой стиль, то и на окружающих он производит именно то впечатление, которое хочет создать, и чувствует себя на высоте.

Не все могут похвастаться умением одеваться идеально с точки зрения стиля, для некоторых это задача из разряда непростых. Но нельзя просто так взять и моментально все поменять, работа над собой требует ежедневных усилий, и здесь главное — начать. Например, с разбора собственного гардероба и освобождения от старых вещей, которые только занимают место, но уже давно не соответствуют требованиям времени и никак не отражают внутренний мир человека.

Mastercard и платформа FARFETCH подготовили специальное предложение для тех, кто хочет быть в тренде.

Всем влюбленным в моду предлагается посетить онлайн-встречи, в ходе которых известные стилисты и блогеры поделятся идеями рождественских подарков, расскажут о тонкостях онлайн-шопинга и об актуальных трендах в фэшн-индустрии. На первой встрече стилист Карине Арутюнова подскажет идеи для идеальных подарков.