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Маникюр, который выдаст полное отсутствие вкуса 

Стелла Шмель 8 часов назад
Маникюр может многое рассказать о характере своей владелицы. Одни девушки предпочитают минималистичный дизайн, другие отдают предпочтение и вовсе базовому однотонному покрытию, третьи же обожают делать маникюр яркий и привлекающий внимание. А это значит что? Правильно, броский дизайн! Ступить на скользкую дорожку безвкусицы в таком случае очень просто, поэтому расскажем, от каких стилей дизайна сразу стоит отказаться, чтобы ваши ногти не "дешевили" образ.
В галерее "Рамблера" смотрите примеры того, как не стоит оформлять собственные ногти и какие дизайны могут выдать полное отсутствие вкуса у женщины.
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