Раздевайтесь дома 

Уходящий год устроил драму буквально во всех сферах человеческой жизни — и мир моды не стал исключением. Внезапно охватившая мир пандемия коронавируса породила множество странных, эпатажных и неожиданных тенденций. Пока мировые корпорации одна за другой переживали банкротство, а миллиардеры лишались своих состояний, TikTok-блогеры богатели с помощью диких экспериментов с своей внешностью, находчивые дизайнеры запускали тренд на поношенную одежду и создавали расшитые бриллиантами защитные маски, а лишившиеся показов модели раздевались для модных журналов на веб-камеру. Чем запомнится 2020 год поклонникам фэшн-индустрии — в материале «Ленты.ру»

Больше никакого шопинга

Вспышка COVID-19 заморозила офлайновые продажи как масс-маркетовых, так и люксовых производителей одежды. На первые несколько месяцев двери своих бутиков заколотили крупнейшие конгломераты Capri (владелец Michael Kors, Versace и Jimmy Choo), Kering Group (в его состав, в частности, входят Gucci, Balenciaga и Saint Laurent), LVMH (Dior, Givenchy, Marc) и Chanel

«Карантинные» убытки и, как следствие, окончательное закрытие некоторых своих сетей пришлось терпеть многим крупным ретейлерам, в том числе испанскому Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear) и британскому Arcadia Group (Topshop, Miss Selfridge и Outfit).

Повсеместный режим самоизоляции привел к резкому скачку интернет-шопинга. Однако даже он не смог восполнить потери компаний: клиенты попросту начали экономить на лишней паре джинсов, отдавая предпочтение вещам первой необходимости.

По оценкам BCG, только к середине года убытки модной индустрии в общей сложности составили 640 миллиардов долларов

Грязно и дорого

«Вещи первой необходимости» у знаменитостей и инфлюенсеров больше не брендовые брючные костюмы и не крошечные сумки Jacquemus. В последние полгода трендом неожиданно стали удобные спортивные костюмы, бесшовное белье и разноцветные носки — все, что помогает клиентам чувствовать себя спокойнее в период всеобщей истерии и с комфортом проводить время на удаленке. Мода на так называемую лаунж-одежду сохранилась и после смягчения карантинных ограничений: в домашней одежде люди начали выходить на улицы даже в четырех главных столицах моды.

Маркетологи люксовых марок тем временем не стали сидеть сложа руки. Наблюдая за происходящим, они понимали, что жизнь людей меняется кардинально и, вероятно, меняется навсегда. За переменами должна поспевать и мода. В ассортименте Gucci , Balenciaga и Chanel появились «поношенные» вещи: состаренные кроссовки с эффектом пыли, джинсы со следами травы и грязи, рваные свитера и «застиранные» выцветшие майки. Тренд быстро распространился как у состоятельных покупателей, так и у студентов. Последние, правда, находили аналоги люксу на барахолках и в винтажных лавках.

Естественно, главным аксессуаром в их образах стали защитные маски — и чем изощреннее был их дизайн, тем чаще они становились объектом внимания фэшн-фотографов. Некоторые модельеры потерпели фиаско, продавая красивые, но абсолютно бесполезные маски из прозрачных материалов, а носившие их звезды, в том числе певица Лана Дель Рей , получали волну критики за пренебрежение к правилам безопасности.

Однако находчивые марки смогли неплохо заработать на аксессуаре: в ноябре неизвестный китайский бизнесмен заказал и оплатил ювелирной компании Yvel самую дорогую в мире маску — конструкцию из 250 граммов 18-каратного золота и 3608 натуральных бриллиантов. За изобретение ему пришлось выложить 1,5 миллиона долларов.

Обман года

Пока модные дома терпели финансовый ущерб, семейство Кардашьян — пожалуй, самые популярные трендсеттеры и фэшн-предприниматели Instagram — терпело ущерб моральный. С позором столкнулась самая младшая из пяти сестер: Кайли Дженнер лишили громкого титула самой молодой в мире миллиардерши.

В марте 2019 года издание Forbes объявило, что 21-летняя основательница бьюти-империи Kylie Cosmetics становится самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Тогда девушка призналась, что не предвидела такого будущего и в продвижении бренда ей помогли социальные сети. Таким образом Дженнер опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга , который заработал свой первый миллиард в 23 года.

Forbes

Через год Forbes присудил титул знаменитости во второй раз, однако несколько месяцев спустя на поверхность всплыли якобы реальные цифры состояния Кайли. В действительности девушка оказалась не такой богатой, как полагали журналисты, а ее мать Крис Дженнер, заручившись поддержкой юристов, разработала хитрую махинацию, чтобы фотографию дочери напечатали на обложке журнала.

В итоге издание уличило знаменитость в том, что она лгала о доходах своей фирмы и подделывала налоговые декларации. В начале года Дженнер продала половину своего бренда косметическому гиганту Coty за 600 миллионов долларов и в результате сделки получила приблизительно 340 миллионов долларов (после уплаты налога с продаж).

По оценкам экспертов, к лету на счету предпринимательницы было чуть менее 900 миллионов долларов, что априори не дает ей права называть себя миллиардершей

Это не по-нашему

Сперва глянцевые издания терялись, недоумевая, как проводить съемки в режиме самоизоляции. В апреле «модная библия» Vogue выпустила номер с совершенно пустой обложкой. Однако в редакции отметили, что решение напечатать белую обложку было принято вовсе не из-за отсутствия изображений. «Говорить о чем-то — пока люди умирают, врачи и медсестры рискуют своей жизнью, а мир меняется навсегда — это не ДНК Vogue Italia», — попытались объяснить в журнале.

Издание Grazia, напротив, решило выразить уважение медицинским работникам. Борющиеся с коронавирусом сотрудницы больниц позировали в униформе и давали интервью, рассказывая о сложностях, с которыми сталкиваются на работе в это непростое время. «Наш последний выпуск посвящен людям, которые рискуют своими жизнями, чтобы помочь остальным», — высказались журналисты.

Вскоре издания начали экспериментировать с героями, порой вызывая неоднозначную реакцию в соцсетях и скандалы среди читателей. Впервые в истории на обложках начали появляться открытые тренсгендеры: например, на своей первой странице Allure напечатал звезду сериала «Эйфория» Хантер Шафер, Elle — манекенщицу Валентину Сампайо, а российский Tatler — звезду соцсетей Наташу Максимову.

Vogue Italia

Как только новый печатный номер Tatler попал в отечественные магазины, возник курьез: сразу несколько крупных сетей — «Азбука вкуса», «Ашан» и «Зеленый перекресток» — выложили его на своих прилавках обложкой вниз. По одной из версий, такое распоряжение поступило от издательства Conde Nast из-за действующего в России закона о пропаганде гомосексуализма. Представители бренда предположение опровергли. Выходит, такая раскладка либо чистая случайность, либо акция покупателей супермаркетов.

Гендерные установки в индустрии моды стали еще свободнее. Мужчины на каблуках и в платьях уже давно разгуливают по городам, но вот до обложки модного издания удалось добраться лишь одному

В ноябре впервые в истории Vogue напечатал на своей первой странице мужчину в воздушном женском платье — им стал британский поп-исполнитель и актер Гарри Стайлс . Стилисты выбрали для него голубое объемное платье модного дома Gucci, помогая Vogue поддержать гендерно-флюидные ценности миллениалов и представителей так называемого поколения Z. К концу года трендовой деталью мужского гардероба стали не только женственные платья и юбки, но и корсеты — знаменитый американский модельер Том Браун добавил их в свою заключительную в 2020-м коллекцию.

«В этом мы едины»

Постепенно издания не только смирились с происходящим, но даже в какой-то степени смогли извлечь выгоду из сложившейся ситуации. На карантине большинство модных фотосессий проводилось моделями самостоятельно в стенах собственных домов — по веб-камере и под надзором фотографов. Эта «экологичная» съемка действительно позволяет значительно снизить расходы на организацию: студия, стилисты и визажисты в таких условиях попросту не нужны.

Изначально идея пришла в голову художнику Алессио Альби (Alessio Albi) из итальянской Перуджи, который искал способ работать вопреки режиму самоизоляции. Альби начал снимать знакомых моделей, делая скриншоты на ноутбуке через программу для видеозвонков FaceTime.

@alessioalbi

«Мы с Алиной сидим на карантине на расстоянии 200 километров друг от друга. Только что поснимал ее через веб-камеру на ноутбуке. Самоизоляция не препятствует творчеству: нам посчастливилось жить в эпоху, когда для этого есть все ресурсы. Оставайтесь дома. В этом мы едины», — объяснял фотограф.

Это стало еще одним трендом 2020 года: вслед за знаменитостями раздеваться на камеру начали блогеры и обычные пользовательницы соцсетей, запустив множество странных флешмобов

Постельные дела

Один из них — так называемый #PillowChallenge . Его случайно запустила блогерша из Швеции, которая, сидя взаперти, придумала себе следующее развлечение. Девушка закрепила подушку ремнем на талии, сфотографировалась в зеркало и выложила шуточный снимок в Instagram. Ее примеру последовали пользовательницы соцсети по всему миру: в настоящий момент по хештегу #PillowChallenge размещены стони тысяч фотографий.

Вдохновленные «подушка-челленджем» блогеры принялись примерять на себя практически все предметы домашнего обихода, которые попадались им под руку. Таким образом зародились аналогичные #BkanketChallenge («одеяло-челлендж») и #PaperDressChallenge. Участницей последнего стала российская модель Лилия Ермак. Девушка снялась в коротком костюме из бумажного пакета и подписала свой пост так: «Как вам мое платье? Весна-лето 2020. Может, это станет новым челленджем?» В течение дня ее публикация собрала десятки тысяч лайков.

@halleberry

Дальше — больше. Летом один за другим проводились новые онлайн-флешмобы. Заскучавшие в четырех стенах женщины облачались в свадебные или вечерние платья, чтобы пропылесосить или перегладить белье на камеру, склеивали купальники из защитных масок, провоцируя скандалы в сети, сбривали брови и красили волосы в кислотные цвета, экспериментировали с мейкапом и перевоплощались в героев культовых фильмов.

Массовое желание обновить внешность во время режима самоизоляции попробовал объяснить глава британского салона Bleach London Алекс Браунселл (Alex Brownsell). Тягу к переменам стилист связал с отсутствием возможности выйти в свет: оставшиеся дома из-за пандемии женщины решили испробовать на себе разные образы без опасений показаться на публике после неудачного эксперимента. Еще одним фактором, подталкивающим к изменениям, стала скука: многие пытаются развлечься посредством стрижки и окрашивания волос. «Сейчас появился отличный шанс воплотить в жизнь самые смелые идеи», — отметил Браунселл.