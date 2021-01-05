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Главные ошибки при подборе нижнего белья 

Harper’s Bazaar 5 января 2021
Главные ошибки при подборе нижнего белья
Фото: Pixabay
Нередко выбор нижнего белья становится настоящим челленджем. При покупке мы не уверены в размере, не знаем, что искать в составе, а даже если и покупаем нижнее белье правильно, то часто носим его не так, как следует — что может испортить весь ваш образ. Рассказываем о самых частых ошибках при подборе нижнего белья и делимся советами, как их избежать.
Перед тем как пойти в магазин за бюстгальтером, сделайте дома замеры. В интернете с легкостью можно найти таблицы, которые помогут определить нужный размер.
Причем тут одинаково важны размер чашки и обхват груди — поэтому делайте точные замеры и не преувеличивайте или не преуменьшайте полученные результаты. При подборе нижнего белья к образу перед выходом из дома не забывайте о том, что хоть белье и под одеждой, в некоторых ситуациях его может быть видно со стороны.
Поэтому старайтесь хотя бы под светлые вещи надевать светлое белье, а под темные — темное, а в идеале — подбирайте белье тон в тон одежде. Для этого, конечно, вовсе не нужно иметь в шкафу арсенал из белья всевозможных оттенков. Просто посмотрите, каких цветов в вашем гардеробе больше всего, и от этого отталкивайтесь.
Самой неприятной ошибкой может стать то, что белье сидит слишком плотно, притягивая кожу. Потому что это видно со стороны, если вы надели облегающую одежду — например, джинсы скисни или полупрозрачный топ. Всегда следите за этим, даже если кажется, что это не так важно. Из таких деталей и складывается полное восприятие образа.
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