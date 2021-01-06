10 правил для первого свидания с будущим мужем 

Юлия Ланске, love-коуч, эксперт по созданию длительных отношений, — о том, как одеться, чтобы новый знакомый увидел в вас свою будущую жену

Правило 1. Лучшие вещи — проверенные

Стоит помнить, что первое свидание — не место для экспериментов: вы должны быть уверены, что выглядите идеально. Нет хуже мнущихся вещей или одежды, которую приходится то и дело поправлять, а также узкой или новой, а значит, непредсказуемой обуви. Идеальный вариант — примерить образ заранее и немного в нем пожить. Так вы сразу заметите слабые стороны, если они будут. Правило

2. Нужный цвет

Преображение серой мышки в победительницу с помощью невероятного красного платья — голливудское клише. В реальной жизни лучше выбрать одежду пастельных оттенков с небольшим выразительным акцентом (вот он как раз может быть красным). Или же используйте «правило одного»: выберите несколько оттенков одного, наиболее идущего вам цвета, например, черничного и светло-голубого, и добавьте ярко-синюю деталь. Мягкие переходы работают на гармоничный, устойчивый образ, который у мужчин ассоциируется с браком. А сочетания контрастных цветов, наоборот, создают ненужный на свидании драматизм.

3. Добавьте логику

Поделюсь секретным лайфхаком стилистов — цветовой вертикалью, при которой вещи одного цвета и его оттенков повторяются в несколько вещах и аксессуарах сверху вниз. Этот прием не только делает образ более стильным и завершенным, но и визуально вас вытягивает и стройнит. Например, к белому жакету вы надеваете серьги с жемчугом и дополняете образ белой же обувью. Вообще, рифмы и логика в образе всегда очень впечатляют мужчину, поэтому стоит обратить внимание на то, чтобы, к примеру, клетка в рисунке платья логично перекликалась с прямоугольной формой сумки или оправой очков.

4. Правильная романтика

За этим словом в последнее десятилетие закрепилась устойчивая череда ассоциаций из розового цвета, бантов и пышных юбок. На деле же, правильное настроение могут передавать не только милые оборки, но и более деликатные инструменты стиля: линии и фактуры. Выбирайте тактильно приятные, как бы мягко стекающие по фигуре ткани. Силуэт стоит выбрать приталенный — мужчины всегда читают его как романтический и истинно верный для женщин. Очень важно, чтобы одежда имела выраженную форму, мешковатые и «вялые» вещи для свидания совсем не подходят.

5. Горсть изюма

Скорее всего, у вас уже есть красивая вещь-талисман: старинная брошь прабабушки или необычный шарф, найденный в лавочке в переулках старого города в путешествии. Если же нет, то стоит ее придумать, ведь это отличный повод для создания изюминки в образе и интересного рассказа о вещи на встрече. Возможно, в будущем, рассказывая детям о том, как прошло ваше первое свидание, он вспомнит тот самый шарф или кулон.

6. Правило двух «У»: уместность и умеренность

Классно сверить свой наряд с чек-листом, включающим в себя место встречи, ее формат (ресторан, театр или картинг), прогноз погоды и сезон, а также стиль жизни и характер вашего избранника, ведь образ идеальной женщины у любителя конверсов может кардинально отличаться от того, кто предпочитает туго зашнурованные оксфорды. Вообще, для важной встречи не подойдут вещи с приставкой «слишком», а умеренность — ваш лучший друг при выборе вещей у гардероба.

7. Меньше страсти

Одежда лучше любых слов умеет соблазнять или отталкивать потенциальных партнеров, и, если вы хотите привлечь мужчину надолго, то для первого свидания не стоит выбирать слишком глубокие вырезы, мини или обтягивающие вещи, не оставляющие простора для фантазии.

8. Дьявол в деталях

Абсолютно точно то, что мужчины на первом свидании очень внимательно «читают» детали вашего образа, поэтому стоит с детективной точностью подойти к выбору украшений, сумки и обуви для встречи. Я за то, чтобы аксессуаров было немного, но каждая вещь говорила о вашем характере и тонком вкусе, поддерживала наряд и общую идею комплекта. Если говорить об обуви, то это должна быть пара, хорошо держащая форму, небольшой каблук легко обеспечит мягкость движений и красивую осанку.

9. Тренды−2020, подходящие для свидания

Вы прекрасно ориентируетесь в тенденциях и выглядите максимально актуально сезону? Далеко не все тренды сезона подойдут для свидания, вот те, что использовать не только можно, но и нужно: — юбки с запАхом; — топ или блуза с открытым плечом; — мелкие цветы в принте и рукава-фонарики; — ажурное кружево и вещи из кожи; — образ секси-учительницы; — градиенты и мягкая размывка цвета; — аксессуары и украшения из перламутра, а также жемчужный блеск в фактурах тканей вещей.

10. Beauty-лист

Идут годы, формы и цвета стрелок меняются, в моду то входят пухлые блестящие губы, то возвращаются матовые и темные, но макияж для свиданий держится особняком, а заправляют им легкость и естественность. Важно не выглядеть «накрашенной»: тон максимально незаметный, кожа должна выглядеть ухоженной и увлажненной, а все цвета макияжа приближены к природным. Не забудьте, что в зоне внимания избранника и ваши ногти: лучше выбрать покрытие натурального тона или прозрачный лак.