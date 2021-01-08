Как и с чем носить свитер этой зимой: 6 классных способов 

Без классного свитера или джемпера не состоится ни один зимний гардероб. Такой — базовый или более яркий — может стать частью как повседневного, так и нарядного или делового образа. Как носить свитер в этом сезоне, чтобы выглядеть максимально стильно, рассказывает, освежив в памяти осенне-зимние показы, WMJ.ru.

Заправляя в брюки

Мы привыкли носить объемные вещи навыпуск, но что если этой зимой нарушить негласное правило? Призываем опробовать дерзкий трюк от Alberta Ferretti — заправить свитер в строгие брюки-бананы. С осторожностью к такому приему следует отнестись тем, кто боится добавить себе пару килограммов в области бедер.

С кожей

Образы, где присутствует контраст фактур, всегда смотрятся эффектно. Поэтому брутальная кожа (неважно, черная или цветная) — идеальный спутник для уютного свитера. Кожаные брюки, юбки миди, бермуды и платья — все эти варианты отлично подходят и для повседневных, и для вечерних выходов.

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С ботфортами

Среди главных трендов этого сезона особое место занимают ботфорты . Их сочетание с объемным свитером фэшионистки держат на заметке уже несколько лет, однако этой осенью и зимой оно приобрело новый виток популярности. Кроме того, это легкий способ выглядеть стильно, чувствовать себя комфортно, но при этом потратить на сборы не больше минуты.

Со строгими шортами

Ультрамодный вариант с налетом делового шика — сочетание со строгими шортами из костюмной ткани или шерсти. Если позволяет объем верхней одежды, на свитер можно накинуть жакет с мужского плеча, как в лукбуке Kiton. Кашемировые колготки, сапоги на устойчивом каблуке или грубые ботинки удачно завершат образ.

Vogue.com

С нарядными юбками

После праздников всегда остается вопрос, что делать с уймой нарядных вещей. Ответ — достать свои эффектные платья и юбки и начать их внедрять в повседневный гардероб. С помощью свитера это сделать проще простого. Объемная модель отлично сойдется и с пайетками, и с полупрозрачным тюлем.

В составе многослойного образа