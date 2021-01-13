Эксперты объяснили мысли женщин при выборе нижнего белья 

Специалисты навали факторы, о которых думают женщины при выборе нижнего белья. Их слова приводят журналисты портала Metro.

Согласно материалу, требования женщин к идеальному белью значительно отличаются от мужских. В то время как для мужчин главными параметрами являются универсальность и удобство, «для каждого случая жизни» женщины покупают разные комплекты.

«Женские покупки часто напрямую зависят от того, как они относятся к своему телу в момент приобретения вещи»,

— объяснила менеджер по закупкам Шерон Вебб (Sharon Webb).

Кроме того, часто на выбор белья влияют физиологическое и эмоциональное состояния женщины, к которым причисляют, например, беременность, изменения в весе и настроении, определенный период менструального цикла и начало новых отношений.

Отмечается также, что для многих покупательниц белье является средством самовыражения, как и другие предметы гардероба. С такими мыслями они внимательнее подходят к выбору комплектов и обращают внимание на цвет, ткань, принт и крой комплекта. По мнению амбассадора интим-магазина Lovehoney Олони (Oloni), понятие сексуальности изменилось в современном мире, и белье стало новым инструментом, помогающим женщинам любой комплекции чувствовать себя увереннее в себе.

«Сейчас важно, как ты чувствуешь себя в белье, а не как ты выглядишь в нем для других»,

— пояснила она.

В связи с новой тенденцией бренды все чаще приглашают на съемки и показы моделей с разными типами фигур. Так, например, марку Victoria’s Secret регулярно критикуют в сети за отсутствие инклюзивности, при этом компания певицы Рианны Savage X Fenty вызывает восхищение у пользователей.

«Бренды должны продвигать идеи здоровья и принятия собственной внешности»,

— подчеркнула создательница итальянской марки нижнего белья Chite Кьяра Маркони (Chiara Marconi).

В ноябре БДСМ-белье стало трендом у знаменитостей. Речь идет о черном комплекте Fashion Nova, которое выполнено из ткани, имитирующей кожу, и оформлено несколькими вырезами. При этом бюстгальтер и трусы с завышенной талией соединяются друг с другом с помощью широких бретелей.