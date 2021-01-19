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Студентка превратила пакеты из магазинов в модные наряды и прославилась 

Lenta.ru 5 часов назад
Студентка превратила пакеты из магазинов в модные наряды
Фото: Arielle Sidney
Студентка Калифорнийского университета превратила пакеты из магазинов в модные наряды и прославилась в сети. Соответствующая история появилась на Metro.
22-летней Ариэль Сидни (Arielle Sidney) стало скучно во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, и она решила обучиться шитью.

«Однажды мы с моим другом пошли в IKEA, и он в шутку предложил мне сделать наряд из их фирменных сумок. Я согласилась. Спустя несколько месяцев я сшила пять таких платьев», — сказала девушка.

В настоящий момент в арсенале героини имеется множество одежды из пакетов таких магазинов, как Walmart, Target, Vans и Trader Joe’s bags. Создание каждой вещи, по ее словам, начинается с вырезания лоскутов из сумки. После этого Сидни сшивает их вместе и примеряет на себе, чтобы проверить посадку.
«Платье из IKEA было вторым нарядом в моей жизни, который я изготовила своими руками, поэтому я понятия не имела, что делаю, и это заняло у меня около трех дней. Костюм из пакетов Target я сшила за полтора дня, это было довольно просто. Наряд из Vans я тоже делала примерно три дня. Это было сложнее, потому что сумок для осуществления моей идеи было недостаточно. Так, дизайн одной только куртки занял целую вечность», — поделилась студентка.
После того как девушка заканчивает работу над одеждой, она надевает ее и фотографируется для социальных сетей. Несмотря на то что изначально героиня начинала шить ради забавы, сейчас она надеется, что ее работа покажет людям скрытый потенциал ненужных, на первый взгляд, предметов.

«Я решила показать всему миру, что можно шить одежду буквально из чего угодно. Этот проект заставил меня задуматься: если бы магазины предлагали тканевые мешки вместо целлофановых, их было бы гораздо легче переработать в новые вещи или ковры и не выбрасывать столько пластика в окружающую среду», — сказала Сидни.

Подписчики девушки в ее TikTok-аккаунте положительно отреагировали на хобби и выразили свое восхищение в комментариях под одним из роликов. «Эти наряды просто невероятны!», «Это просто невозможно! Я в восторге!», «Талант!», «Ты такая креативная!», «Впечатляет!» — писали они.
Студентка планирует продолжать делать одежду из подручных материалов. «Я хочу побудить людей перерабатывать свои старые вещи, разрезая их и превращая во что-то новое даже просто путем окрашивания. Я также поощряю секонд-хенды, потому что новая одежда из масс-маркета часто выбрасывается и вредит нашей планете», — подчеркнула героиня.
В октябре 2020 года невеста сшила белье для брачной ночи из свадебного платья матери и была обругана. Американка опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она позирует в кресле в шелковом пеньюаре белого цвета. По ее словам, для создания комплекта она использовала детали подвенечного платья матери, которое та выбрала на свое торжество. Пользователей сети возмутило решение героини, и они раскритиковали ее в комментариях.
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Женский форум
Мода , Ikea , Wal-Mart Stores
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