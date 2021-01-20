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5 мифов о белом цвете, в которые давно пора перестать верить 

Harper’s Bazaar 20 января 2021
5 мифов о белом цвете, в которые пора перестать верить
Фото: Harper’s Bazaar
Белый — цвет, полный противоречий. Его наделяют сотнями разных смыслов и подтекстов и буквально слагают о нем легенды — и не всегда красивые. Существует целый ряд заблуждений о белом, который отпугивает многих девушек — и совершенно напрасно. Мы собрали 5 откровенно ошибочных представлений о белом, которые мешают многим спокойно носить этот цвет. Мы же в такое не верим — и вам не советуем.

Белый полнит

Наверное, самый известный и живучий стереотип об этом цвете за всю историю человечества. Готовы поспорить: вы не раз отказывались от покупки белого платья или свитера из-за одной лишь мысли, что они будут вас полнить. Спешим вас успокоить: полнит обычно не оттенок, а некорректно подобранный силуэт. Если вы будете учитывать особенности своей фигуры и ее пропорций, то белая одежда вам ничем не будет угрожать.

Идет только брюнеткам

Еще одна распространенная легенда состоит в том, что блондинкам носить белый ни в коем случае нельзя — он будет их еще больше бледнить. Дескать, белые вещи положены только смуглым брюнеткам — и никак иначе. Развенчиваем этот миф! Напротив, белый блондинкам как раз-таки показан — причем они могут себе позволить даже самые чистые и яркие оттенки. А вот девушкам с темными волосами следует обратить внимание на более деликатные молочные тона.

Нельзя сочетать разные оттенки белого

Наверняка вы не раз слышали, что носить вместе вещи в разных оттенках белого ни в коем случае нельзя. Якобы более темный будет смотреться в таком случае "грязным" — так что вам либо предстоит ограничиться одной белой вещью на весь образ, либо педантично сверять оттенки друг с другом для идеального попадания в тон. Ерунда: разные тона этого цвета отлично "дружат" — а их комбо создает очень интересный эффект, который добавляет любому комплекту одежды сложности и глубины — посмотрите сами.

Белый — "летний" цвет

Вы тоже носите белый только в теплое время года? Пора перестать так делать. Зимой он смотрится не хуже, а может, даже эффектнее. Только представьте: белая шуба-"чебурашка" или пуховик на фоне свежего хрустящего снега. Красиво? Очень! Так что скорее идите примерять этот потрясающий образ.

Белый — только по праздникам

Еще один странный миф: дескать, белый подходит только для торжественных случаев. Может, дело в "монополии" на этот оттенок невест: как известно, традиционный цвет свадебного платья — белый. Как бы там ни было, мы считаем, что на каждый день он подходит ничуть не меньше — просто силуэты в таком случае нужно выбирать соответствующие.
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