«Королева легинсов» назвала «идеальную для ягодиц» вещь

Девушки массово начали снимать видео в вещи из интернет-магазина Amazon и запустили новый тренд. На соответствующие ролики в TikTok обратили внимание журналисты New York Post.

Речь идет о легинсах различных расцветок, которые визуально увеличивают ягодицы за счет специальных швов на задней части. По информации издания, они продаются на крупных онлайн-площадках и стоят от 12 до 28 долларов (от 1240 до 2890 рублей).

Неприличные лосины прослыли в интернете «идеальными для ягодиц» и стали популярными благодаря TikTok. Так, например, пользовательница с никнеймом devinkolson, провозгласившая себя «королевой легинсов», примерила описанную модель в темно-серой, белой и черной расцветках и продемонстрировала свои ягодицы на камеру.

«Боже мой, пожалуйста, купите это», — произносит она на кадрах видео.

Публикация стала вирусной, набрав 8,1 миллиона просмотров и больше миллиона лайков.

Несмотря на всеобщую похвалу вещи в сети, автора материала разочаровали данные легинсы: по ее словам, после тренировки в области колен образовались дырки.