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Ведущий «Модного приговора» назвал самый модный цвет 

Lenta.ru и ещё 2 28 января 2021
Ведущий «Модного приговора» назвал самый модный цвет
Фото: РИА Новости
Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев назвал главный цвет нынешнего сезона. На эту тему модный критик высказался в очередном выпуске шоу «Модный приговор» на Первом канале.
Историк моды прокомментировал образ героини передачи, которая прошлась по подиуму в блузке, классических брюках и черной куртке. По его словам, самым модным цветом на данный момент является желтый. Однако Васильев отмечает, что на смену ярким оттенкам, например, лимонному, пришли спокойные тона.
«Оттенки цвета омлета или гоголь-моголя в тренде сезона», — объявил ведущий шоу и порекомендовал носить вещи упомянутого цвета с черной одеждой. «В сочетании с черным такой оттенок достигает определенного баланса», — заключил Васильев.
Ранее в декабре 2020 года телеведущий Александр Васильев назвал ненавистную для мужчин одежду, которую любят женщины всех стран мира. Он раскритиковал образ героини, состоящий из коричневых брюк в мелкую клетку и синего пиджака с блестящими пуговицами. По словам эксперта, такой наряд отпугивает мужчин.
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Мода , Александр Васильев
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