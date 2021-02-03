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«Дырявые» платья стали новым модным трендом 

Lenta.ru 3 февраля 2021
«Дырявые» платья стали новым модным трендом
Фото: @dualipa
Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки в платьях с отверстиями и запустили новый модный тренд. На соответствующие фотографии обратили внимание журналисты Page Six.
Речь идет о «дырявой» одежде лондонского бренда Poster Girl. «Общая идея модели заключалась в том, чтобы визуально придать телу больше изгибов и подчеркнуть женскую фигуру», — объяснили дизайнеры марки Франческа Каппер (Francesca Capper) и Наташа Сомервилл (Natasha Somerville). Стоимость платья Miranda составляет 122 доллара (девять тысяч рублей).
Так, например, фотографией в наряде оранжевого цвета в своем Instagram поделилась предпринимательница Кайли Дженнер. В то же время британская певица Дуа Липа опубликовала кадр в ярко-розовом платье бренда.
Исполнительницы Хлоя Бейли и Хэлли Бейли, в свою очередь, надели комплекты в белом и черно-синем оттенках.
Ранее в феврале популярные 10 лет назад туфли на платформе вновь стали модным трендом. Речь идет о туфлях на каблуках с высокой платформой, в которых в прошлом десятилетии часто появлялись на публике мировые знаменитости, например, Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Ким Кардашьян и Холли Берри. Согласно материалу, в настоящий момент такие туфли вернулись в моду и появились в ассортименте многих знаменитых брендов.
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