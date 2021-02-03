«Дырявые» платья стали новым модным трендом 

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки в платьях с отверстиями и запустили новый модный тренд. На соответствующие фотографии обратили внимание журналисты Page Six.

Речь идет о «дырявой» одежде лондонского бренда Poster Girl. «Общая идея модели заключалась в том, чтобы визуально придать телу больше изгибов и подчеркнуть женскую фигуру», — объяснили дизайнеры марки Франческа Каппер (Francesca Capper) и Наташа Сомервилл (Natasha Somerville). Стоимость платья Miranda составляет 122 доллара (девять тысяч рублей).

Так, например, фотографией в наряде оранжевого цвета в своем Instagram поделилась предпринимательница Кайли Дженнер. В то же время британская певица Дуа Липа опубликовала кадр в ярко-розовом платье бренда.

Исполнительницы Хлоя Бейли и Хэлли Бейли, в свою очередь, надели комплекты в белом и черно-синем оттенках.