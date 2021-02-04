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В России с 1 января вступили в силу новые торговые правила 

Вести Подмосковья 11 часов назад
В России с 1 января вступили в силу новые торговые правила
Фото: Вести Подмосковья
Новые торговые правила вступили в силу в России с 1 января нынешнего года. Теперь покупателям не нужно доказывать продавцу своё право фотографировать товар, а приобретённые дистанционно вещи можно легко вернуть. Юрист, учредитель общественной организации «Потребитель прав!» Андрей Некрасов рассказал «Федеральному агентству новостей» о нововведениях. Покупатель может делать фото и снимать видео в магазине, в том числе производить съёмку нарушений. Продавец не может этому противодействовать. Делать фото товара и торговых залов можно было и ранее, но в правилах этот пункт не был чётко прописан. Также покупатель может вернуть технически сложные бытовые товары, транспортные средства и ювелирные изделия, приобретенные дистанционно, даже в случае их надлежащего качества. Для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий факт покупки. Помимо прочего, продавец больше не обязан обеспечивать наличие книги жалоб и предложений. При этом книга жалоб должна быть в точках общепита. Некрасов считает книгу жалоб устаревшим методом, его успешно заменили отзывами на картах и сайтах. Обратиться с жалобой можно только в Роспотребнадзор, отметил эксперт. Надзорное ведомство может привлечь к административной ответственности вплоть до приостановления деятельности.
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