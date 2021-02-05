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«От этого женщина не будет менее модной»: Хромченко назвала прием, который моментально омолодит образ 

Teleprogramma.pro 5 февраля 2021
Хромченко назвала прием, который моментально омолодит образ
Фото: Кадр из передачи "Модный приговор"
Эвелина Хромченко давно стала авторитетом для миллионов телезрительниц в вопросах моды и стиля. Ведь ведущая не только помогает героиням программы «Модный приговор» подобрать правильный гардероб, но и щедро делится советами о том, что в тренде, как носить ту или иную вещь или освежить образ.
В новом выпуске шоу Хромченко назвала прием, который позволяет омолодить любой образ. Поскольку для героини программы, 50-летней Натальи, вопрос возраста стоит очень остро, народный стилист переодела ее в стильный брючный костюм и яркие кеды — добавила нотку спорт-шика. И Эвелина поспешила пояснить:
Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал
Наталья, героиня.

«Для того чтобы омолодить свой гардероб, нужно добавлять элементы спорта в комплект, если речь не идет об одежде формальной. И совершенно от этого женщина не будет менее модной или менее элегантной. Просто современные тренды уже последние лет десять диктуют возможность носить такой костюм в том числе и с обувью спортивной»,

— рассказала Хромченко.
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Женский форум 1
Мода , Эвелина Хромченко
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