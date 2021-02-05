Хромченко назвала прием, который моментально омолодит образ

«Для того чтобы омолодить свой гардероб, нужно добавлять элементы спорта в комплект, если речь не идет об одежде формальной. И совершенно от этого женщина не будет менее модной или менее элегантной. Просто современные тренды уже последние лет десять диктуют возможность носить такой костюм в том числе и с обувью спортивной»,