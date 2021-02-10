Новый способ защитить лицо от коронавируса стал модным трендом 

Молодежь нашла новый способ защитить лицо от коронавируса и запустила модный тренд. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о вязаных масках-балаклавах. По словам стилистки Рошель Уайт (Rochelle White), несмотря на то, что упомянутый предмет гардероба ассоциируется у людей с бандами, преступностью и горнолыжной экипировкой, балаклавы стали одним из наиболее востребованных аксессуаров 2021 года.

По информации издания, их популярность связана с пандемией коронавируса, так как универсальный дизайн изделия одновременно согревает голову и, так же, как и защитная маска, закрывает дыхательные пути.

Так, например, фотографией в головном уборе ярко-зеленого цвета в своем Instagram поделилась блогерша Елизавета Гусевская. В то же время модель Анфиса Полехина опубликовала кадр в серой балаклаве. Пользовательница с никнеймом @madeleinebuggekarlsen, в свою очередь, запечатлела себя в аксессуаре коричневого оттенка.

Отмечается, что балаклавы появились в ассортименте таких брендов, как Stone Island, Sweaty Betty, Raf Simons, Celine, Greater Goods, и Ivy Park x Adidas.