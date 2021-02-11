В «Модном приговоре» назвали полнящую ноги обувь 

Телеведущая и эксперт моды Эвелина Хромченко назвала обувь, которая визуально полнит ноги. На эту тему она высказалась в очередном выпуске шоу «Модный приговор» на Первом канале.

В ходе программы стилисты подобрали новый наряд для полной героини. Так, девушка вышла на подиум в удлиненной бежево-коричневой рубашке, черных лосинах, а также массивных бежевых ботинках на шнуровке. Ее образ дополнили сумка цвета хаки и крупные серьги.

Эксперт оценила внешний вид героини и отметила, что девушкам с крупными спортивными ногами не рекомендуется носить «контрастную» обувь.

«Да, белые ботинки сейчас в моде. Однако если вы решили носить облегающие лосины или джинсы скинни, несмотря на то, что вы совсем не скинни, то контраст между обрезом обуви и лосинами в данном случае создаст эффект того, что у вас нога станет в два раза толще, чем она есть на самом деле», — объяснила Хромченко.