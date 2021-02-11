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Ида Галич высказалась по поводу новых отношений 

Peopletalk и ещё 1 11 февраля 2021
Ида Галич высказалась по поводу новых отношений
Фото: Peopletalk
Ида Галич высказалась по поводу новых отношений
Не успела Ида Галич развестись, как поклонники уже интересуются ее новыми отношения. Однако, как призналась блогер, она к ним к не готова.
Ида Галич
На вопрос подписчика, появились ли у нее новые отношения, звезда ответила: «Бог с вами. Я не представляю, что должно случится, чтоб я снова начала думать об отношениях) Мне хорошо быть самой с собой. Мне по факту никто не нужен! Я только подняла голову! Только перестала работать 24/7! Только сбросила все, что оставалось после родов! Я только снова начинаю дышать!» — поделилась звезда.
При этом, Ида отметила, что «мужским вниманием не обделена».
«Честно скажу, мужским вниманием я не обделена и вряд ли когда-то буду) ноооооо чтоб снова лезть в эти ваши серьезные дебри! Увольте!» — добавила Галич.
Напомним, в прошлом году Галич и ее супруг Алан Басиев впервые стали родителями: 7 февраля у звезд родился сын Леон. В конце декабря 2020 года Ида спровоцировала слухи о разводе с Аланом Басиевым! Возлюбленный блогера перестал появляться в ее Instagram, а позже Ида призналась: «У нас в жизни новый этап, у каждого свой». Сейчас пара находится в стадии развода.
Ида Галич и Алан Басиев (Instagram: @galichida)
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Женский форум
Мода , Ида Галич , Алан Басиев
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