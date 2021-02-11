Ида Галич высказалась по поводу новых отношений

Не успела Ида Галич развестись, как поклонники уже интересуются ее новыми отношения. Однако, как призналась блогер, она к ним к не готова.

Ида Галич

На вопрос подписчика, появились ли у нее новые отношения, звезда ответила: «Бог с вами. Я не представляю, что должно случится, чтоб я снова начала думать об отношениях) Мне хорошо быть самой с собой. Мне по факту никто не нужен! Я только подняла голову! Только перестала работать 24/7! Только сбросила все, что оставалось после родов! Я только снова начинаю дышать!» — поделилась звезда.

При этом, Ида отметила, что «мужским вниманием не обделена».

«Честно скажу, мужским вниманием я не обделена и вряд ли когда-то буду) ноооооо чтоб снова лезть в эти ваши серьезные дебри! Увольте!» — добавила Галич.

Напомним, в прошлом году Галич и ее супруг Алан Басиев впервые стали родителями: 7 февраля у звезд родился сын Леон. В конце декабря 2020 года Ида спровоцировала слухи о разводе с Аланом Басиевым! Возлюбленный блогера перестал появляться в ее Instagram, а позже Ида призналась: «У нас в жизни новый этап, у каждого свой». Сейчас пара находится в стадии развода.

Ида Галич и Алан Басиев (Instagram: @galichida)