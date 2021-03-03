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Девушка создала одежду из фантиков и прославилась в сети 

Lenta.ru 2 часа назад
Девушка создала одежду из фантиков и прославилась в сети
Фото: @putrisamboda
Жительница США создала собственную линию одежды из фантиков и прославилась в сети. Соответствующие фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.
Известно, что в своем творчестве девушка по имени Путри (Putri) использует различные упаковки от еды, изготавливая из них одежду, обувь и аксессуары. Все наряды героиня шьет своими руками.

«Изделия не для продажи — я не учусь на модельера, я самоучка»,

— указала она в описании своего профиля.
@putrisamboda
На данный момент на ее аккаунт подписались более 13 тысяч человек.
Американка делает куртки, сумки, туфли головные уборы, украшения и защитные маски для лица. Наиболее частыми материалами, из которых девушка создает предметы гардероба, являются упаковки от китайской лапши, бумажные пакеты из ресторанов быстрого питания и мешки из-под муки.
Подписчики призывают Путри начать продавать свои изделия и поддерживают ее творчество. «Вот что значит гениальный художник», «Я очень хочу купить эту одежду!», «Ты чертовски талантлива!», «Это безумно креативно и красиво!», «Невероятно! Ты меня очень вдохновляешь!» — пишут они в комментариях под ее постами.
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