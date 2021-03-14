Как эффективно избавиться от соли на обуви 

Одна из главных проблем межсезонья — рассыпанная на дорогах соль, которая, с одной стороны, защищает от гололеда, а с другой, наносит колоссальный вред любимой обуви. Подробнее о том, как эффективно избавиться от соляных разводов, — в материале "Рамблера".

Чтобы соль не успела повредить материал, из которого изготовлена обувь, необходимо почистить сапоги или ботинки сразу же после прихода домой. Для этого понадобятся столовый уксус, ватный тампон, чистая сухая тряпка, крем для обуви, а также средство для замши или манная крупа.

Для начала вымойте обувь, чтобы убрать соль с поверхности. Затем разведите в стакане холодной воды столовую ложку уксуса, смочите в смеси ватный тампон и протрите соляные пятна. После этого оставьте обувь сохнуть естественным путем, — не оставляйте ее рядом с нагревательными приборами.

Когда обувь высохнет, протрите ее чистой сухой тряпкой. Если пятна не исчезли до конца, повторите предыдущие действия.

После того, как пятна исчезнут полностью, обработайте обувь кремом или водоотталкивающим средством.

Если обувь замшевая, используйте чистящее средство, предназначенное для этого типа кожи. Если такого средства под рукой не оказалось, воспользуйтесь манной крупой — насыпьте ее на пятно и оставьте на ночь. Наутро пройдитесь по поверхности щеткой для замши.