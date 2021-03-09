Одни деньги на уме: в Сети раскритиковали наряд Меган Маркл для интервью

Интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри не обсуждает разве что ленивый. Очередным поводом для дискуссии послужил наряд герцогини. Платье за несколько миллионов рублей не понравилось пользователям Сети, и вот почему.

Для эфира герцогиня Сассекская выбрала черное длинное платье Armani, украшенное абстракцией на правом плече. Стоимость наряда 3300 фунтов стерлингов (339 тысяч рублей). Свой образ Меган дополнила классическими туфлями на высоком каблуке и украшениями: колье за 1400 фунтов стерлингов (144 тысячи рублей) и браслетом из коллекции принцессы Дианы за 17 700 фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей).

Правда пользователи такой выбор не оценили. «Платье как у ведьмы», «Она всегда пытается обратить на себя как можно больше внимания», «На ней такие дорогие вещи, а она все равно выглядит как дешевка», «Она отвратительная, одни деньги на уме». Некоторые даже начали шутить, что автор рисунка на платье не дизайнер, а птица, пролетавшая мимо.

Часть пользователей решили, что таким образом Меган Маркл делает отсылку к образу Уолисс Симпсон, еще одной американки, которая тоже в свое время не пришлась ко двору в королевской семье.

Она была замужем за королем Эдуардом VIII, но этот брак не был одобрен родственниками (женщина была разведена). Паре пришлось сложить с себя королевские обязанности и навсегда покинуть Великобританию.