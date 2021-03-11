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Эксперт назвала ненужные в гардеробе вещи 

Lenta.ru и ещё 1 11 марта 2021
Эксперт назвала ненужные в гардеробе вещи
Фото: Globallookpress.com
Фэшн-блогерша назвала подписчикам одежду в гардеробе, от которых следует избавиться. Соответствующий материал она опубликовала в блоге Fashion News на платформе «Яндекс. Дзен».
Автор публикации заявила, что делает ревизию гардероба как минимум четыре раза в год перед каждым новым сезоном, а также при желании очистить дом от ненужных вещей. По ее словам, чтобы «навести порядок в жизни» в первую очередь необходимо сделать разбор старой одежды, аксессуаров и обуви.
Согласно материалу, первыми утилизации подлежат так называемые «вещи двухлетки» — предметы гардероба, которые хранятся в шкафу уже несколько лет. Отмечается, что от них необходимо избавиться, поскольку они захламляют пространство. Кроме того, обычно такая одежда тяжело сочетается с другими предметами гардероба.
Помимо этого, блогерша посоветовала выбросить вещи, которые больше или меньше на несколько размеров. По ее словам, пока владелец такой одежды будет достигать для нее идеальной фигуры, она уже выйдет из моды или перестанет ему нравиться.
По словам эксперта, она подбирает образы так, чтобы они отражали ее внутреннее состояние, а неподходящие вещи она складывает отдельно.

«Как бы мне не подходили розовые воланы, внутри я чувствую себя взрослой женщиной, и мне хочется надевать минималистичные платья, структурные жакеты и цвет хаки», — пояснила она.

Известно, что блогерша распродает все старые вещи в онлайн-ретейлерах по низким ценам или сдает на переработку.
Ранее в марте эксперт Федора Сумкина перечислила главные ошибки женщин при выборе нижнего белья под одежду. Во-первых, очертания нижнего белья не должны быть заметны под брюками. Вдобавок специалистка объяснила, что необходимо избегать штанов с заниженной талией, чтобы колготки и нижнее белье не были видны при наклоне и в сидячем положении.
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