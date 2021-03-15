1,5 тысячи за килограмм. Одеваемся в секондах с экоблогером

Экоблогер Ася Тиссен уверена, что секонд-хенды станут востребованнее, а люди станут обращать внимание не на цену, а на ценность вещей. Калининград по праву можно считать "оверсекондхендным" городом. Всё благодаря его географическому положению - город находится между двух европейских стран. Здесь происходит реализация крупных партий вещей категории б/у, а также стока и винтажа, которые поступают с Запада: Великобритании, Франции и Германии. В Калининграде беспошлинная зона, поэтому здесь огромное количество секонд-хендов, объясняет стилист, экоблогер из Омска Ася Тиссен, которая часто бывает в Калининграде. Можно выделить целые сети: "Вот это да", "Ямайка", "Пуговица", "Вау". Все они нацелены на разный вкус и кошелёк. - Стоимость в секондах Калининграда, в отличие от Омска и даже Москвы, в несколько раз ниже. Сейчас ещё появились стоковые площадки, куда свозят остатки. Там цены начинаются от 150 рублей за килограмм вещей, - говорит стилист. - В самом Калининграде отношение к секондам очень позитивное. Зачем тратиться в масс-маркет, когда у тебя есть возможность купить отличную вещь намного дешевле? Сейчас в мире стали популярными байеры - эксперты по трендам и новинкам fashion-индустрии, которые ищут уникальные вещи в секондах. - Я себя причисляю как раз к таким. Например, последняя моя находка - пиджак Burberry за 1800 рублей. В Калининграде есть очень дорогой секонд-хенд "Вот это да". У них есть филиалы, где представлен селективный секонд - только дорогие марки и дорогие бренды. Стоимость килограмма в первую неделю - 3,5 тысячи рублей. Они выигрывают за счёт того, что представляют много одежды с бирками дорогих брендов типа Guess, Tommy Hilfiger, Ralf Lauren и прочие, - отмечает Ася Тиссен. Пиджак Burberry Есть в Калининграде секонды и попроще - "Пуговица" или "Ямайка", там с бирками одежды практически нет, но дорогие марки встречаются. В "Пуговице" вещи продаются поштучно, а в "Ямайке" можно одеться за 1,5 тысячи. Есть секонды в виде бутиков - с красивыми интерьерами и консультантами типа "Площадки". - В Москве сейчас открывают секонд-сторы. Это селективный секонд - здесь представлены вещи премиальных марок, а также винтаж, и ресайклинг-дизайн, - говорит Ася Тиссен. - Сейчас пошла мода на комиссионные магазины с люксовой одеждой. В любой стране, и в России в том числе, в такие магазины сдают дизайнерскую одежду премиум или мидл-сегмента. Можно встретить TWINSET, Massimo Dutti, Guess и Prada с Dolce Gabbana. Идёт охота за брендами и хорошим качеством одежды. Никому уже не хочется покупать ширпотреб из масс-маркета. Так, например, водолазка из акрила Zara стоит 3500 рублей, и пальто из синтетики - 13 000 рублей. В секонд-хенде ты можешь купить премиальное пальто за 3500 рублей. Если это комиссионный магазин с люксовой одеждой, то приобретёшь и за 15 тысяч, но это будет марка Burberry. Люди стали считать деньги и понимать, что у любой вещи есть не просто цена, а ценность. Ася Тиссен уверена, что тренд на экологичность и осознанное потребление будет набирать популярность. Люди стали обращать внимание на натуральные материалы. Вместе с этим появился тренд на правильное управление финансами, и люди пошли в секонд-хенды, получая хорошие вещи за разумные деньги. К экологичному потреблению, по словам Аси Тиссен, подтолкнули ещё два события: трагедия в Бангладеш и выступление Греты Тунберг
в ООН
. Появились такие понятия, как "этика в моде" и "экологичный след". Одежда должна быть этичной, и люди, которые её отшивают, достойны хорошего заработка и достойного рабочего места. Появились такие течения, как fashion-революшн. Это всё опять же приводит нас к интересу к секонд-хендам. - Это разумное потребление за разумные деньги. Можно найти потрясающие дорогие ткани: альпака, стопроцентный шёлк, кашемир. Это этично и экологично. И важно ещё одно, вещи в секонд-хендах часто новые и с бирками. Мы не стимулируем спрос на то, чтобы ритейлеры создавали что-то новое, и оставляем минимальный экологичный след. Мы берём не новую вещь из магазина, а вещь second hand (вторые руки), - говорит эксперт. Отметим, что fashion-индустрия в 2020-м пережила худший год за всю историю, и 2021-й для "модников" также будет непростым. В сложившихся обстоятельствах экоблогеры видят только положительный момент. Журналист и экоблогер, эксперт в устойчивой моде Анастасия Приказчикова также уверена, что секонд-хенды станут востребованнее. Почему она так думает, блогер рассказала "Омск Здесь" .