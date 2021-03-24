Как любовь к сыну помогла создать толстовку

Все знают, что такое свитшот — это такая спортивная кофта без капюшона. Но мало кто знает, как именно толстовка появилась в наших гардеробах. "Рамблер" расскажет удивительную историю создания свитшота.

Первые свитшоты появились в 1920-х. Их создателем принято считать Бенджамина Рассела, в то время он владел текстильной фабрикой в Алабаме и шил женские сорочки.

Однажды его сын пожаловался, что в шерстяном свитере просто невозможно играть в футбол. В нем жарко, неудобно, а еще шерсть вызывает раздражение на коже. К тому же, свитеры долго сохнут.

Бенджамин хотел облегчить жизнь сыну и решил сшить кофты из плотного хлопчатобумажного материала. На самых первых свитшотах с обеих сторон был треугольник из тонкого рифленого хлопка, который отвечал за впитывание пола.

Кофта оказалась настолько удобной, что местная спортивная команда попросила сшить набор таких. Позже о чудо-толстовках узнали и профессиональные спортсмены.