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Как любовь к сыну помогла создать толстовку

Даня Виттиг
24 марта 2021
Все знают, что такое свитшот — это такая спортивная кофта без капюшона. Но мало кто знает, как именно толстовка появилась в наших гардеробах. "Рамблер" расскажет удивительную историю создания свитшота.
Как любовь к сыну помогла создать толстовку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Первые свитшоты появились в 1920-х. Их создателем принято считать Бенджамина Рассела, в то время он владел текстильной фабрикой в Алабаме и шил женские сорочки.
Однажды его сын пожаловался, что в шерстяном свитере просто невозможно играть в футбол. В нем жарко, неудобно, а еще шерсть вызывает раздражение на коже. К тому же, свитеры долго сохнут.
Бенджамин хотел облегчить жизнь сыну и решил сшить кофты из плотного хлопчатобумажного материала. На самых первых свитшотах с обеих сторон был треугольник из тонкого рифленого хлопка, который отвечал за впитывание пола.
Кофта оказалась настолько удобной, что местная спортивная команда попросила сшить набор таких. Позже о чудо-толстовках узнали и профессиональные спортсмены.
К слову, Бенджамин даже запустил отдельную линию по производству свитшотов и сделать собственный бренд. Вот так забота о своем ребенке помогла отцу стать новатором в мире одежды.
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