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Женщина показала «правильный» способ носить кардиган и разозлила подписчиков

Lenta.ru
21 час назад
Модный блогер из Нью-Йорка показала правильный, на ее взгляд, способ носить кардиган и разозлила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
На размещенных кадрах пользовательница с никнеймом @blackxfox5 продемонстрировала собственный метод надевать длинную вязаную кофту. Женщина перевернула изделие вверх тормашками так, что его нижняя часть оказалась на ее плечах, а верхняя — на уровне бедер.
«Вы тоже носили свои кардиганы неправильно?» — подписала она пост, набравший 5,4 миллиона просмотров.
Пользователи сети не одобрили лайфхак блогерши. «Это классный способ, но это не значит, что мы носим кофты неправильно», «Нет, это ты неправильно его надела», «Спасибо, что еще больше усложнила мне жизнь», «О боже, милая, это ты неправильно его носишь», «Твой лайфхак больше подходит для стильных образов, но когда моя цель — согреться, то мне он вряд ли подойдет», — высказывались они.
В июле 2020 года правильный способ завязывать шнурки вызвал споры в сети. На основе исследования, проведенного журналистами The Royal Society, автор видео заявляет, что единственный верный вариант — это «стандартный» узел.
Так, на кадрах человек завязывает на ботинке обычный узел, затем делает из правого шнурка петлю, опоясывает ее левым шнурком, продевает его под петлей и затягивает.
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