На размещенных кадрах пользовательница с никнеймом @blackxfox5 продемонстрировала собственный метод надевать длинную вязаную кофту. Женщина перевернула изделие вверх тормашками так, что его нижняя часть оказалась на ее плечах, а верхняя — на уровне бедер.

Пользователи сети не одобрили лайфхак блогерши. «Это классный способ, но это не значит, что мы носим кофты неправильно», «Нет, это ты неправильно его надела», «Спасибо, что еще больше усложнила мне жизнь», «О боже, милая, это ты неправильно его носишь», «Твой лайфхак больше подходит для стильных образов, но когда моя цель — согреться, то мне он вряд ли подойдет», — высказывались они.