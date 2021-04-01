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Эксперт назвал ненавистные для мужчин женские вещи

Lenta.ru
16 часов назад
Эксперт назвала любимые предметы гардероба женщин, которые ненавидят мужчины. Соответствующий материал появился в ее блоге Joy-Pup на платформе «Яндекс. Дзен».
Согласно материалу, мужчин отпугивают комфортные брюки-афгани с широкими штанинами, которые делают фигуру женщины бесформенной. Легинсы, в свою очередь, наоборот, подчеркивают все недостатки внешнего вида их владелицы, что также не нравится мужчинам.
В список ненавистных вещей также попали юбка-макси, угги и туфли на танкетке. Мужчины считают, что упомянутая обувь делает женщину непривлекательной, а также визуально расширяет ее ноги. По той же причине они раскритиковали джинсы модели mom свободного кроя.
«Лучше обратить внимание на модели с низкой посадкой», — пишет автор.
Помимо этого отмечается, что сочетание мини-юбки с высокими сапогами мужчины называют чересчур откровенным, присущим легкомысленной женщине. Специалистка также не рекомендует читательницам надевать колготки с шортами и избегать покупки платьев в бельевом стиле. По ее словам, они напоминают мужчинам ночные сорочки.
В декабре 2020 года ведущий «Модного приговора» Александр Васильев назвал ненавистную для всех мужчин женскую одежду. Историк моды раскритиковал образ героини, которая появилась на подиуме в коричневых брюках в мелкую клетку и синем пиджаке с блестящими пуговицами. По мнению Васильева, такой наряд отпугивает мужчин.
Мода,Александр Васильев,Яндекс,
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