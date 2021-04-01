Эксперт назвал ненавистные для мужчин женские вещи

Эксперт назвала любимые предметы гардероба женщин, которые ненавидят мужчины. Соответствующий материал появился в ее блоге Joy-Pup на платформе «Яндекс. Дзен»

Согласно материалу, мужчин отпугивают комфортные брюки-афгани с широкими штанинами, которые делают фигуру женщины бесформенной. Легинсы, в свою очередь, наоборот, подчеркивают все недостатки внешнего вида их владелицы, что также не нравится мужчинам.

В список ненавистных вещей также попали юбка-макси, угги и туфли на танкетке. Мужчины считают, что упомянутая обувь делает женщину непривлекательной, а также визуально расширяет ее ноги. По той же причине они раскритиковали джинсы модели mom свободного кроя.

«Лучше обратить внимание на модели с низкой посадкой», — пишет автор.

Помимо этого отмечается, что сочетание мини-юбки с высокими сапогами мужчины называют чересчур откровенным, присущим легкомысленной женщине. Специалистка также не рекомендует читательницам надевать колготки с шортами и избегать покупки платьев в бельевом стиле. По ее словам, они напоминают мужчинам ночные сорочки.