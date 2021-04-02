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Эксперт перечислила ненавистные для мужчин женские вещи

Мария Грибова
4 часа назад
Эксперт назвала любимые предметы женского гардероба, которые так ненавидят мужчины. Материал опубликован в блоге Joy-Pup на платформе «Яндекс.Дзен».
Девушка отметила, что представителей мужского пола отпугивают комфортные брюки-афгани с широкими штанинами, которые делают фигуру женщины бесформенной. А легинсы наоборот подчеркивают все недостатки внешнего вида, что тоже не нравится мужчинам.
Также в списке ненавистных вещей оказались юбка-макси, угги и туфли на танкетке. По мнению мужчин, такая обувь делает женщину непривлекательной, а также визуально расширяет ее ноги.
Сочетание мини-юбки с высокими сапогами мужчины называют чересчур откровенным, присущим легкомысленной женщине. Также, по мнению автора, не стоит надевать колготки с шортами и избегать покупки платьев в бельевом стиле. По ее словам, они напоминают мужчинам ночные сорочки.
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