Существуют возрастные леди, которые не готовы мириться с уходящей молодостью и пытаются удержать ее «молодежной» одеждой. К сожалению, в большинстве случаев это выглядит очень плохо, но сознаться себе в этом мало кто из пожилых женщин решится. На какие вещи стоит перестать тратить деньги, чтобы не только сэкономить, но и сохранить хорошее настроение.

Одежда не по размеру

Многие женщины в возрасте считают, что если они наденут одежду меньше своего размера, то она их «омолодит». На самом деле это большая ошибка. В реальности облегающие платья, мини-юбки, короткие шорты, майки и другие подобные вещи не делают зрелых женщин моложе. Наоборот, они выглядят странно и пошло, а женщины в этих нарядах ради мнимой красоты страдают из-за тесной и неуютной одежды.

Обтягивающие джинсы

Популярные среди молодых девушек джинсы-скинни созданы, чтобы подчеркивать подтянутую фигуру. Однако стоит признать, что в большинстве случаев с возрастом российские женщины набирают лишние килограммы — таковы особенности нашего организма. Поэтому обтягивающие джинсы, даже если они по размеру, на возрастных женщинах смотрятся совершенно некрасиво. Кроме одного исключения — если вы не фитнес-модель.

Прозрачные блузки

Популярные в начале 2000-х прозрачные блузки были созданы, чтобы соблазнять мужчин, которые заглядываются на нижнее белье под ними. Однако в нынешних реалиях подобная одежда выглядит очень пошло и безвкусно, особенно на взрослых женщинах.

Вещи тонкой вязки

Платья и кофты тонкой вязки, как вторая кожа — они полностью повторяют контуры фигуры. Поэтому, если у вас есть хотя бы несколько лишних килограммов, в такой одежде их не получится скрыть. Кроме того, подобные вещи требуют особого ухода, и уже после нескольких стирок могут потерять свой презентабельный вид.

Легинсы

Изначально созданные для спортивных занятий штаны, как это часто бывает, нашли свое применение в повседневности. В них можно ходить дома или также заниматься спортом. Однако легинсы не предназначены для того, чтобы носить их на улице. Иногда они смотрятся нелепо даже на молодых девушках — чего уж говорить о взрослых женщинах с далеко неидеальными силуэтами.