Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы

Показы нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут в Музее Москвы с 20 по 24 апреля. Помимо основной программы в Москве, показы также пройдут в Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Сочи. В едином расписании MBFW Russia пройдут прямые трансляции показов дизайнеров из Италии, Испании, Франции и других стран мира.

Фото: MBFW Russia MBFW Russia

Более 50 дизайнеров примут участие в MBFW Russia. Новые коллекции представят: /SELFÉTUDE, N.LEGENDA, NASTYA NEKRASOVA, ÓNOMA, SERGEY SYSOEV, Yana Besfamilnaya, ELENA SOUPROUN, HARD BY HSE ART AND DESIGN SCHOOL, JULIA DALAKIAN, ALENA NEGA, Lena Karnauhova, Mercedes del Alba, Институт бизнеса и дизайна и другие. Также впервые в расписании MBFW Russia Mercedes-Benz представит Emma Bruschi - дизайнера, отмеченного Mercedes-Benz и Fashion Open Studio за лучшие eco-sustainable-практики на Международном фестивале в Йере. 6 апреля станут известны имена дизайнеров, получивших гранты на участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Виртуальной площадкой мероприятия станет уникальная digital-платформа с элементами геймификации, эксклюзивными материалами от дизайнеров, контентом и инсайтами от экспертов индустрии. Цифровая платформа Недели моды позволит не только смотреть прямую трансляцию MBFW Russia из любой точки мира, но и погрузиться в атмосферу мероприятия с помощью интерактивных онлайн-функций. Зарегистрироваться на digital-платформе mbfwrussia.ru можно уже сейчас, доступ ко всем функциям откроется 20 апреля.

Российские дизайнеры, которые не смогут посетить столицу для проведения показа, продемонстрируют коллекции на подиумах в дилерских центрах Mercedes-Benz в разных городах России. Некоторые дизайнеры-участники MBFW Russia представят новые коллекции в дилерских центрах в Москве.

«2020 год стал кризисным для всей индустрии, в том числе для российских дизайнеров. Для команды Недели моды это было вызовом – мы не только провели осенью 2020-го MBFW Russia в формате phygital, но и в полной мере воспользовались моментом для развития проекта и поддержки дизайнеров в интернете. А в этом году мы сосредоточили силы на запуске масштабной трансформации Недели моды. MBFW Russia начинает переход к замкнутому производственному циклу – этичная мода становится в центре внимания. Помимо этого, мы расширяем присутствие в digital-пространстве, и это тоже часть концепции устойчивого развития индустрии (sustainability)», - Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, соучредитель Фонда моды.