Дайте два: на чем не стоит экономить во время шопинга

Отправляясь на шопинг, многие из нас уже заранее предполагают, на чем они сэкономят в этот раз. Вполне логично. Однако есть вещи, на которых экономить в любом случае не стоит, даже если очень хочется. Сегодня мы решили разобраться, на что именно обратить особое внимание, когда захочется пройтись по магазинам с целью обновить гардероб.

Нижнее белье

Что интересно, согласно опросам, женщины чаще всего экономят на нижнем белье, особенно если в данный момент не находятся в отношениях. Важно понять, что максимально бюджетные материалы, изделия из которых вы предпочитаете покупать, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, во всяком случае, синтетика и жесткие швы могут спровоцировать дерматит или просто раздражение, от которого придется избавляться в кабинете дерматолога. Также стоит помнить о том, что подбор бра должен быть осознанным, так как неудобный и жесткий бюстгальтер может передавить важные сосуды, из-за чего кровообращение может быть затруднено.

Джинсы

Самый популярный предмет гардероба каждой женщины. Согласитесь, джинсы можно подстроить почти под любой образ, это очень удобно. Так что об экономии на этом предмете гардероба стоит забыть. Качественные джинсы всегда хорошо сидят, держат форму и не растягиваются уже после первой стирки. Кроме того, металлические детали и швы на хороших джинсах никогда не вызывают вопросов, а ведь очень часто пуговицы и заклепки на карманах быстро облезают, если вы берете вещь не глядя. Чтобы найти свои идеальные джинсы, необходимо померить как минимум пять разных моделей. Будьте терпеливы и внимательны к том, что вы будете носить еще очень долго.

Обувь

Наверное, самый важный пункт. Все мы слышали ужасные истории о деформации ступни из-за некачественной или слишком дешевой обуви, которая портит не только «лук», но и здоровье своего владельца. Помимо того, что жесткий материал и неудобная стелька приведут вас в кабинет ортопеда, некачественная обувь, которую удалось купить с огромной скидкой, может очень быстро расклеиться или потрескаться как только воздух на улице станет более влажным.

Украшения