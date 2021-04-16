Неделя моды MBFW Russia: экотрансформация

MBFW Russia запускает ряд инициатив в области устойчивой моды в новом сезоне, который состоится в Музее Москвы с 19 по 24 апреля. Совместно с фондом «Второе дыхание» — крупнейшей в России некоммерческой организацией, которая принимает, перераспределяет и перерабатывает ненужный текстиль — Mercedes-Benz Fashion Week Russia открывает сбор вещей, которые будут использованы в будущих коллекциях российских fashion-брендов, работающих в технике upcycle (вторичное использование).

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Для участия в акции достаточно прийти в Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2) с 20 по 24 апреля, с 14:00 до 21:30, чтобы сдать ненужные вещи в специальный пункт приема, открытый Национальной палатой моды и фондом «Второе дыхание» во внутреннем дворике музея. Приглашение на Неделю моды для этого не требуется – пункт сбора вещей открыт для всех. При этом избранные участники акции смогут получить приглашения на показы брендов устойчивой моды в рамках #MBFWRussia как в этом сезоне, так и в следующем.

В этом сезоне в Mercedes-Benz Fashion Week Russia принимают участие 14 российских дизайнерских марок, которые строят свою деятельность на принципах устойчивого развития: upcycle, recycle, slow fashion, zero waste и т. д. В «зеленой» версии расписания Недели моды «Мерседес-Бенц» в Москве они отмечены специальными пиктограммами.

Старая и ненужная одежда, собранная 20–24 апреля, получит второй шанс, но уже на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia осенью 2021 года. Специалисты фонда «Второе дыхание» рассортируют собранные вещи, чтобы российские upcycle-бренды смогли использовать их в подготовке своих новых коллекций. Sustainable-марки VINA и RigRaiser представят новые коллекции с использованием вещей, собранных с участием гостей Недели моды, в октябре этого года.

Кроме того, с этого сезона команда Mercedes-Benz Fashion Week Russia решила отказаться от традиционной практики использования брендированных маек и худи для волонтеров и сотрудников оргкомитета, а это более 300 человек. Бренд RigRaiser создаст специальную форму для команды, задействованной в подготовке и проведении Недели моды. Форма будет произведена (кастомизирована) из вещей, закупленных в магазинах одежды second hand. Цель оргкомитета MBFW Russia – внедрение sustainable-практик для главного национального мероприятия в области моды. Цель RigRaiser – сохранение экологического баланса на Земле. Все вещи бренда создаются по технологиям upcycling/recycling.

«Sustainable-трансформация Недели моды – это эволюция мероприятия, заданная прошлым, пандемийным, годом. Отношение к потреблению, к окружающей среде, к образу жизни изменилось не только вследствие того, что традиционные цепочки поставок в индустрии оказались поломанными. Устойчивая мода окрепла до появления коронавируса, но во время пандемии произошла переоценка ситуации, и все процессы ускорились. MBFW Russia отказалась от демонстрации натурального меха еще два года назад. Время осознанного потребления уже наступило, и мы рады поддержать растущие российские марки, придерживающиеся принципов устойчивой моды», – Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.



«Мы впервые покажем людям коллекцию, сделанную из их собственных вещей. Вещи, которые еще недавно пылились в вашем шкафу, станут объектом современного искусства. Увидеть на подиуме свою собственную вещь, которую давно списал со счетов! Я уверена, что такая история зацепит каждого, заставит более осознанно и трепетно относиться к одежде. RigRaiser на протяжении всего времени существования проекта выступает против обезличивания одежды, и теперь мы покажем, что у одежды из вашего шкафа может быть другое лицо, неповторимое. Наша совместная работа с фондом "Второе дыхание" для Mercedes-Benz Fashion Week Russia – прорыв и лишнее доказательство того, что мы с вами меняем индустрию своими руками. Очень приятно, что именно проект RigRaiser будет задавать тренды в российском фешн-сегменте и арт-индустрии», – Анна Леконцева, дизайнер и основатель бренда RigRaiser.



«Мы рады, что мода стремится быть устойчивой, и что MBFW Russia транслирует идеологию повторного использования и разумного потребления. Привлечение upcycle-брендов к таким масштабным проектам позволит популяризировать идею разумного потребления. Для нас, как бренда, важно показать, что upcycle-изделия могут отлично вписаться в повседневный гардероб и стать альтернативой быстрой моде», - Виктория Пирогова и Анастасия Липяговская, основательницы бренда VINA.

22 апреля, в день Земли, Mercedes-Benz представит видеоролик в поддержку глобальной стратегии по переходу всех заводов Mercedes-Benz на возобновляемые источники энергии.