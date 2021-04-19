«Их было 200»: москвичка рассказала, как живет с 70 кошками

«Со мной сын перестал общаться после того, как увидел, сколько кошек», – расплакавшись призналась хозяйка. Елена рассказала, что все началось с одной беременной кошки, которую подарила ей бабушка. Кошка родила 10 котят, и после этого они начали размножаться между собой. Таким образом и «расплодились»: в итоге у женщины сейчас живет около 70 кошек. Несколько лет назад их было 200, но многие умерли. Почти у всех питомцев есть клички: Кнопка, Хвостик, Маня, Мышка и множество других. Женщина уверяет, что может назвать каждого. Сейчас все пушистые кастрированы и не размножаются. Но вопрос с проживанием и едой все равно стоит остро. Зарплата Елены всего лишь 20 тысяч, ее сожитель Малик не работает, рассказала она во время прямой трансляции Life. Несмотря на сложность ситуации, зрители прямой трансляции умудряются шутить. Например, пользователь Aleksey Nazarov: «Котик, моргни два раза, если ты в заложниках». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Раифском монастыре под Казанью священнослужитель построил летний дом для кошек. Мохнатым будет чем заняться в этом домике. Фото: pxhere.com