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Летучая в «мужском» костюме, утонченная IOWA и другие звезды на Glamour Eco Award

Passion.ruиещё 6
22 апреля 2021
Асмус, Климова, Узерли и другие звезды устроили битву черных платьев на дорожке кинофестиваля
Фото: Passion.ruPassion.ru
Знаменитости, эксперты и организаторы обсудили проблемы экологии в Субтропической оранжерее «Аптекарского огорода».
Елена ЛетучаяЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru
НюшаЕкатерина Ширинкина / Passion.ru
Катя Иванчикова IOWAЕкатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья ДавыдоваЕкатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья ОсманнЕкатерина Ширинкина / Passion.ru
Екатерина ОдинцоваЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru
Павел ОсовцовЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru
Никита ПодерягинЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru
Участники мероприятияЕкатерина Ширинкина / Passion.ru
Издание Glamour впервые провело экологическую премию. Эксперты и гости мероприятия обсудили вопросы, которые, по сути, касаются каждого из нас.
Гостями мероприятия стали специалисты в области экологии и знаменитости: Екатерина Иванчикова (солистка группы IOWA), Елена Летучая, Наталья Давыдова, Екатерина Одинцова, Наталья Османн, Никита Подерягин, Павел Осовцов и другие.
Телеведущая Елена Летучая для выхода выбрала «мужской» костюм-тройку. Белоснежные прямые брюки, жилет и жакет подчеркнули белизну кожи знаменитости и ее изысканный вкус.
Елена ЛетучаяЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru
Певица Нюша прибыла на мероприятие в белом топе и оригинальных джинсах со шнуровкой по всей длине ноги.
НюшаЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru
Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова выбрала шоколадный образ. Она надела облегающее трикотажное платье цвета молочного шоколада, лаковые высокие сапоги с широким голенищем, а завершила образ яркая сумочка.
Екатерина ИванчиковаЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru
А чей образ вам понравился больше? Напишите в комментариях.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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