Асмус, Климова, Узерли и другие звезды устроили битву черных платьев на дорожке кинофестиваля

Знаменитости, эксперты и организаторы обсудили проблемы экологии в Субтропической оранжерее «Аптекарского огорода».

Елена ЛетучаяЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru

НюшаЕкатерина Ширинкина / Passion.ru

Катя Иванчикова IOWAЕкатерина Ширинкина / Passion.ru

Наталья ДавыдоваЕкатерина Ширинкина / Passion.ru

Наталья ОсманнЕкатерина Ширинкина / Passion.ru

Екатерина ОдинцоваЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru

Павел ОсовцовЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru

Никита ПодерягинЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru

Издание Glamour впервые провело экологическую премию. Эксперты и гости мероприятия обсудили вопросы, которые, по сути, касаются каждого из нас.

Телеведущая Елена Летучая для выхода выбрала «мужской» костюм-тройку. Белоснежные прямые брюки, жилет и жакет подчеркнули белизну кожи знаменитости и ее изысканный вкус.

Елена ЛетучаяЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru

Певица Нюша прибыла на мероприятие в белом топе и оригинальных джинсах со шнуровкой по всей длине ноги.

НюшаЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова выбрала шоколадный образ. Она надела облегающее трикотажное платье цвета молочного шоколада, лаковые высокие сапоги с широким голенищем, а завершила образ яркая сумочка.

Екатерина ИванчиковаЕкатерина Ширинкина/ Passion.ru

А чей образ вам понравился больше? Напишите в комментариях.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru