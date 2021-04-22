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В Москве проходит Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Партнерский материал
22 апреля 2021
Первые дни Недели моды MBFW Russia проходят насыщенно в Музее Москвы. 19 апреля состоялся показ московского бренда RUBAN. 20 апреля показы #MBFWRussia состоялись в Милане и Москве. Так, итальянские бренды Hand Picked, Collini, Daniela de Souza, Vuarnet и другие представили свои новые коллекции в пространстве миланского шоурума Sari Spazio.
В Москве проходит Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Также в Музее Москвы открылся пункт сбора ненужной одежды, которая в следующем сезоне Недели моды будет в основе sustainable-коллекции дизайнеров-участников MBFW Russia. Сдать вещи может любой желающий с 14:00 до 21:30 по адресу Зубовский бульвар, 2; пункт приема будет работать до 24 апреля. Ознакомиться с критериями принимаемой одежды можно по ссылке: vtoroe.ru/modno-sdat/chto-mozhno-sdavat. Некоторые участники акции смогут получить приглашения на показы брендов устойчивой моды в этом и следующем сезонах.
Свою работу продолжает интерактивная digital-платформа MBFW Russia. Для пользователей доступны онлайн-игры. На платформе можно скачать чеклист по поиску вдохновения и музыкальный плейлист – материалы подготовлены совместно с более чем 50 дизайнерами-участниками MBFW Russia. Школа стилистов INSIDE и MBFW Russia совместно подготовили гайд по созданию и пониманию мудборда, который также доступен для скачивания на платформе. Все материалы первого дня доступны по ссылке: mbfwrussia.ru.
MBFW Russia запустила реалити-шоу в TikTok. 20 апреля прямые трансляции провели редактор «Афиши Daily» и автор блога Post Wintour Анна Махорина, ведущая телеканала RU.TV Юлия Завьялова, артист и блогер Иса Шенгелия (@flaffyx, 5,4 млн подписчиков), TikTok-блогер Макс Слакис (@sluckysss, 1,4 млн подписчиков) и арт-директор fashion-съемок и стилист Анна Косулина. Гостями прямых эфиров стали художник-модельер, создатель, владелец и руководитель брендов BOYARI и Olga Boyarinova couture Ольга Бояринова; дизайнер, основатель бренда Leader by Vadim Merlis, преподаватель Вадим Мерлис; дизайнер и основатель бренда RigRaiser Анна Леконцева и другие.
Мода,Юлия Завьялова,Вадим Мерлис,Афиша Daily,
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