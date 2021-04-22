В Москве проходит Mercedes-Benz Fashion Week Russia

MBFW Russia запустила реалити-шоу в TikTok. 20 апреля прямые трансляции провели редактор «Афиши Daily» и автор блога Post Wintour, ведущая телеканала RU.TV, артист и блогер(@flaffyx, 5,4 млн подписчиков), TikTok-блогер(@sluckysss, 1,4 млн подписчиков) и арт-директор fashion-съемок и стилист. Гостями прямых эфиров стали художник-модельер, создатель, владелец и руководитель брендов BOYARI и Olga Boyarinova couture; дизайнер, основатель бренда Leader by Vadim Merlis, преподаватель; дизайнер и основатель бренда RigRaiserи другие.