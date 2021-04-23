Впервые виртуальный стилист разобрал модный показ в режиме реального времени

В четвертый день Недели моды MBFW Russia дизайнеры представили новые коллекции на подиуме в Музее Москвы, прямая трансляция показа Lana Sergunina велась из Казани. В онлайн-формате новые коллекции продемонстрировали дизайнеры из США, Великобритании, Германии, Индии и Мексики.