Впервые виртуальный стилист разобрал модный показ в режиме реального времени

Ведущие и эксперты реалити-шоу MBFW Russia в TikTok продолжают делиться секретами пути дизайнера. 22 апреля прямой эфир провели телеведущий Москва 24, The City. Говорим Павел Осовцов
, блогер Влад Хошин
(@vlad.hoshin
, 2,4 млн подписчиков), артист и блогер Иса Шенгелия
(@flaffyx
, 5,4 млн подписчиков), TikTok-блогер Макс Cлакис
(@sluckysss
, 1,4 млн подписчиков) и менеджер агентства XO Agency, Андрей Миронов
. Гостями реалити шоу-стали Ольга Михайловская
, руководитель программы Национальной палаты моды Global Talents, обозреватель моды (Vogue Россия, «Коммерсант»), создатель Telegram-канала @frontfashion
, сооснователь онлайн-платформы брендов Front, сооснователь SL1P Влад Иванов
, основатель трикотажной лаборатории ChobiLab Гульнара Бильданова
, основатель фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева
и Елена Гринь
, юрист, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующей кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, Член НКС Суда по интеллектуальным правам, специалист по защите прав в сфере моды и дизайна.