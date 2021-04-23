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Впервые виртуальный стилист разобрал модный показ в режиме реального времени

Партнерский материал
14 часов назад
В четвертый день Недели моды MBFW Russia дизайнеры представили новые коллекции на подиуме в Музее Москвы, прямая трансляция показа Lana Sergunina велась из Казани. В онлайн-формате новые коллекции продемонстрировали дизайнеры из США, Великобритании, Германии, Индии и Мексики.
Впервые виртуальный стилист разобрал модный показ в режиме реального времени
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Mercedes-Benz Fashion Week Russia продолжает поддерживать моделей стильного возраста. Коллекцию бренда FASHION REBELS, наряду с другими моделями, на подиуме представили участники программы «Московское долголетие» (@mosdolgoletie). По подиуму прошли Ирина Пигарева (@ispigareva), Людмила Лысенко (@ludalysenko) и Надежда Сарока (@saroka.fashion). Коллекцию FASHION REBELS можно просмотреть и приобрести в приложении виртуального стилиста EQVI. Сразу после показа FASHION REBELS цифровой стилист обсудил с гостями показ и продемонстрировал коллекцию в приложении. После чего гости смогли сделать предзаказ на понравившиеся товары. Это первый в мире пример совместной работы дизайнеров с виртуальным стилистом в режиме реального времени.
22 апреля на digital-платформе MBFW Russia бренд o5o провел в TikTok @mbfwrussia мастер-класс по апсайклингу специально для дня, посвященного sustainability и подготовке коллекции. Также на платформе пользователи могут посмотреть подборку самых интересных фильмов об экологии, составленную международным фестивалем зеленого документального кино ECOCUP. А дизайнер-участник MBFW Russia Любовь Бабицкая (Lyubov Babitskaya) составила гайд по окрашиванию тканей.
Пресс-служба
На digital-платформе пользователям доступен sustainable-гайд, созданный MBFW Russia под кураторством писательницы, модели и slow fashion-активиста из Лондона Инесс Фрессине (inesfress.com). В разработке гайда также приняли участие Кэрри Сомерс, cоосновательница и директор по международным операциям Fashion Revolution, Айеша Баренблат, основательница и исполнительный директор Remake, Адити Майер, sustainable-блогер, фотожурналист, борец за права трудящихся, спикер по темам социальной и экологической справедливости, Оливия Пиннок, fashion-журналист, лектор и основатель The Fashion Debates, Дарья Алексеева, основатель фонда “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”, Анастасия Чижевская, эксперт по бизнесу и устойчивому развитию, ведущая «Зеленого подкаста» РБК, Надежда Журавлева, модный консультант, автор Telegram-канала @greenfashion, основатель проекта Fashion Faculty.
Ведущие и эксперты реалити-шоу MBFW Russia в TikTok продолжают делиться секретами пути дизайнера. 22 апреля прямой эфир провели телеведущий Москва 24, The City. Говорим Павел Осовцов, блогер Влад Хошин (@vlad.hoshin, 2,4 млн подписчиков), артист и блогер Иса Шенгелия (@flaffyx, 5,4 млн подписчиков), TikTok-блогер Макс Cлакис (@sluckysss, 1,4 млн подписчиков) и менеджер агентства XO Agency, Андрей Миронов. Гостями реалити шоу-стали Ольга Михайловская, руководитель программы Национальной палаты моды Global Talents, обозреватель моды (Vogue Россия, «Коммерсант»), создатель Telegram-канала @frontfashion, сооснователь онлайн-платформы брендов Front, сооснователь SL1P Влад Иванов, основатель трикотажной лаборатории ChobiLab Гульнара Бильданова, основатель фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева и Елена Гринь, юрист, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующей кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, Член НКС Суда по интеллектуальным правам, специалист по защите прав в сфере моды и дизайна.
Мода,Людмила Лысенко,Ольга Михайловская,Дарья Алексеева,Влад Иванов,Андрей Миронов,РБК,
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