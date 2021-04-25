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Умер бывший креативный директор Lanvin Альбер Эльбаз

Lenta.ruиещё 6
5 часов назад
Дизайнер Альбер Эльбаз умер в Американской больнице в Париже. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает портал WWD.
Умер бывший креативный директор Lanvin Альбер Эльбаз
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Причина смерти не раскрывается.
Информацию подтвердил глава компании Richemont Йохан Руперт, который являлся партнером по бренду Эльбаза AZ Factory. Руперт отметил, что бывший креативный директор Lanvin был не только его соратником, но и близким другом, успевшим заслужить репутацию «одной из самых ярких и почитаемых фигур в отрасли».
«Меня всегда восхищали его ум, чувствительность, щедрость и необузданная креативность», — признался он, рассказывая о модельере.
Альбер Эльбаз родился в 1961 году в еврейской семье в Касабланке. В 10-летнем возрасте он переехал в Израиль, где после службы в армии окончил Колледж индустрии и дизайна Шенкар. Работал с американским дизайнером Джеффри Бином, с 1996 года был креативным директором Guy Laroche, в 1998 возглавил направление прет-а-порте дома Yves Saint Laurent. В 2001 Эльбаз стал креативным директором дома Lanvin, куда его пригласила Шоу-Лан Вонг, приобретшая компанию в том же году. В 2007 получил звание кавалера ордена Почетного легиона. В 2015 году модельера уволили из Lanvin. Позже он основал AZ Factory. Дебютный показ бренда состоялся в январе 2021 года.
Мода,Йохан Руперт,Альбер Эльбаз,
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