Умер бывший креативный директор Lanvin Альбер Эльбаз

Альбер Эльбаз
родился в 1961 году в еврейской семье в Касабланке. В 10-летнем возрасте он
переехал в Израиль, где после службы в армии окончил Колледж индустрии и дизайна Шенкар. Работал с американским дизайнером Джеффри Бином, с 1996 года был креативным директором Guy Laroche, в 1998 возглавил направление прет-а-порте дома Yves Saint Laurent. В 2001 Эльбаз стал креативным директором дома Lanvin, куда его пригласила Шоу-Лан Вонг, приобретшая компанию в том же году. В 2007 получил звание кавалера ордена Почетного легиона. В 2015 году модельера уволили
из Lanvin. Позже он основал AZ Factory. Дебютный показ бренда состоялся в январе 2021 года.