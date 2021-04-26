Пятый день Недели моды MBFW Russia

В пятый день на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia показы российских дизайнеров состоялись в Музее Москвы.

Фото: Крутова Ксения Крутова Ксения

Прямая трансляция новой коллекции бренда VOLEGOV прошла из Сочи, а видеопрезентации представили дизайнеры из Южной Кореи, Нидерландов, Польши, Бельгии, Перу и Кипра.

Мадонна Мур, шеф-редактор graziamagazine.ru Ольга Саленко и художник и блогер XO Team Эльза (Леся Волчок-Русакович, продюсер показов MBFW Russia Николай Затылкин, основательница агентства FFLD Светлана Алексеева и сооснователь проекта Front, операционный директор агентства Nekst Евгения Филиппова и другие. Вместе с ведущими эксперты обсудили как организовать модный показ. Реалити-шоу Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в TikTok продолжается. В этот раз его провели: журналист, автор самого большого телеграм-канала о моде MUR , шеф-редактор graziamagazine.ruи художник и блогер XO @elsarca , 2,4 млн подписчиков). Новыми героями прямых трансляций стали дизайнер бренда Otocyon, продюсер показов MBFW Russia, основательница агентства FFLDи сооснователь проекта Front, операционный директор агентства Nekstи другие. Вместе с ведущими эксперты обсудили как организовать модный показ.

Marfa Fedorova

Свой бренд Марфа Федорова основала в 2013 году, сделав ставку на street fashion. Новая коллекция, представленная в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, отражает эстетику городской моды с ее сочетанием ярких красок и неожиданных фактур.

Marfa Fedorova

Основной принцип, который дизайнер использует при создании образов, - безразмерный силуэт, который идеально смотрится в рамках городской урбанистики. В очередной раз у дизайнера объемными стали не только предметы верхней одежды, но и рубашки, сарафаны и брюки. Все образы коллекции можно смело назвать утилитарными: плащи, ветровки и платья были дополнены огромными рукавами, которые вместят все самое необходимое. Не обошла стороной дизайнер и тренд на воротнички, дополнив ими большинство образов. Цветовая гамма варьировалась от мрачных до ультра-ярких оттенков желтого и красного.

ALENA NEGA

Каждую коллекцию дизайнера ALENA NEGA отличают шикарные наряды в пол, которые подчеркивают красоту и изящество их обладательницы. Не зря талант дизайнера уже оценили главные медийные красавицы нашей страны. Новая коллекция получила название «Emerald», отсюда нетрудно догадаться, какой цвет преобладает в палитре оттенков - изумрудный. Сияющий шелк и легкий шифон окутывают моделей, вторя их движениям.

ALENA NEGA

Большинство образов представлены лаконичными платьями в пол с открытой линией плеч. Следуя тренду на пышные рукава, Алена дополняет свои образы рукавами-буфами или фонариками. Подчеркнуть изящество форм дизайнер предлагает с помощью шелковых лент, создающих иллюзию ремней. Глубокое декольте и высокие вырезы также нашли использованы в ряде моделей. Разнообразие изумрудной палитры подчеркивает необычный крой творений ALENA NEGA и женственность каждого образа.

VOLEGOV (Сочи, Россия)

Новая коллекция бренда VOLEGOV получила название “Feelings of sunset”. Создатель Алексей Волегов вдохновлялся южной природой: высокими горами, бесконечным небом, пышной зеленью прибрежных городов. В основе концепции оказывается переполняющее и ослепляющее чувство любви. Чистота этой эмоции отражается в светлой гамме коллекции — большинство образов выполнены в молочном, кремовом и светло-сером цветах.

VOLEGOV (Сочи)

Приятное чувство волнения и напряженности превращается в оранжево-красные акценты. Дизайнер делает ставку на основные тренды грядущего сезона: элементы в технике кроше, пышные рукава в духе 80-х, четкие геометрические формы и монохромные образы. Он сочетает расслабленные силуэты с четкими графичными линиями. Так, бельевое серебристое платье дополняет белое пальто с объемными плечами, а свободные брюки-палаццо — облегающий кроп-топ на завязках или укороченный жакет. Показ прошел в дилерском центре «АБС-АВТО СОЧИ».

N.LEGENDA

Бренд N.LEGENDA через свои коллекции всегда говорит о личности, стирая границы гендера и четкого направления в стиле. Дизайнер Ольга Капитонова искала вдохновение для новой мужской коллекции в загадочном космосе. На подиуме мы видим галактический блеск, насыщенные темные тона и смешение самых разных текстур. Любой классический пиджак обретает новый дерзкий вид благодаря акцентному поясу на талии: будь то блестящий атлас, мягкий бархат с золотой вышивкой или плотная костюмная ткань. Дизайнер напоминает, что только мы сами выстраиваем гендерные границы, и показывает смелые модели унисекс. В новом сезоне она предлагает носить полупрозрачные пиджаки, брюки с кружевными элементами и леопардовый принт.

N.LEGENDA

Не обошлось и без блестящих текстур - пайетки украшают удлиненную майку с разрезами и свободный блейзер. Завершился показ выступлением группы NKI.