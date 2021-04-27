Как прошел шестой день Недели моды MBFW Russia

В заключительный день Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, помимо физических показов в Музее Москвы, Svetlana Evstigneeva x Pavel T продемонстрировали новую коллекцию в московском дилерском центре «Авилон Легенда», а бренд Parle - в Нижнем Новгороде. Видеопрезентации коллекций представили зарубежные бренды из Японии, Южной Кореи, Перу, Чили и Великобритании.

Фото: Крутова Ксения Крутова Ксения

В ближайшее время на mbfwrussia.ru платформа T-Fashion, которая прогнозирует тренды с помощью искусственного интеллекта, проанализирует коллекции дизайнеров-участников. В отчете пользователи смогут узнать, какие модели в тренде прямо сейчас и что носить в будущем сезоне. Тренд-анализ от искусственного интеллекта будет доступен на digital-платформе MBFW Russia.

Видео дня

Антон Гулевский, стилист и дизайнер бренда Vereja Игорь Андреев, дизайнер виртуальных кроссовок ISDKV Ильяс Даракчиев (Елизавета Тян (Олеся Потипако (Астемир (@sxema3d) Ева Свиридова. В последний день MBFW Russia эксперты и приглашенные ведущие реалити-шоу в TikTok обсудили, как дизайнеру продвигать себя и свой бренд. Экспертами выступили: редактор отдела моды Harper's Bazaar, стилист и дизайнер бренда Vereja, дизайнер виртуальных кроссовок ISDKV @isdkv ). Ведущими стали: TikTok-блогеры @el.tyan , 956,2 тыс. подписчиков), @potipako , 677,6 тыс. подписчиков) и @astemir.me , 357,9 тыс. подписчиков), а также основатель объединения sxema

Mercedes De Alba (Испания)

Испанский бренд Mercedes De Alba в этом году отмечает свое 20-летие. Креативный директор Марина Алькантара Де Альба создает одежду для детей и подростков и является лидером этого сегмента в Испании. В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia она стала единственным иностранным дизайнером, который представил свою коллекцию в Москве. Новая коллекция называется «ENSUEÑO», что можно перевести с испанского как «мечта». Образы получились воздушными и невесомыми благодаря тюли, парче, кружеву, перьям и многослойности. Девочкам дизайнер предлагает платья в пол с пышными юбками, обилием деталей и вышитыми накидками.

Mercedes De Alba (Испания)

Шорты-бермуды, кофты с отложным воротником и контрастными манжетами превращают мальчиков в юных моряков. Женская часть коллекции более строгая: плотные фактуры, платья-футляры, брючные костюмы. Но крупные жемчужины и фантазийные рукава-цветы помогают добавить легкости. Вся коллекция выполнена в сдержанных пудровых оттенках.

SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY

SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY – это авторская школа Сергея Сысоева . На показе свои первые шаги в мир моды сделали сразу 12 начинающих дизайнеров. Алексей Малинин взял за основу вологодское кружевоплетение и превратил его в крупный принт на своих изделиях. Екатерина Васильева в своей коллекции «Vavasil'o Infant» обращает внимание на проблему эксплуатации детского труда. Дизайнер Екатерина Черненкова играет на контрастах жестких фактур и изящных деталей.

SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY

Маргарита Коковина представляет коллекцию «LIVING ECO», посвященную связи природы и человека. Дарья Семерякова считает, что в современном мире важно помнить свои корни, и русская сказка становится основным мотивом ее коллекции. Дарья Новикова вновь поднимает экологический вопрос и представляет коллекцию «Пустыня». Татьяна Молдованова вдохновлялась дилогией «Фантастические твари» и модой 20-х годов. В своей коллекции «Все мы не красавицы» Дарья Цапко рассуждает о стереотипах про женщин. Дмитрий Кустиков создает коллекцию «VIY Resort Collection», которая демонстрирует его взгляд на маскулинность. Зулихан Нухаева обращается в своей коллекции «Sintem. Spokoystvie.» к воспоминаниям о детстве, проведенном на Кавказе. Оксюморон становится основой коллекции Аполлинарии Верещагиной, дизайнер сочетает контрастные цвета: черный и белый, серый и красный. Эстетика Шотландии, клетка и фиолетовые цвета – вот отличительные черты коллекции Виолетты Калиновой.

o5o

Московский бренд o5o с якутскими корнями обращается за вдохновением к самым разным социокультурным проблемам. Новая коллекция называется «бөх» [бёх], что по-якутски означает «мусор», «отбросы». Ностальгия по нулевым связывает образы между собой – одежда была создана из магазинных остатков того времени, которые удалось найти на складах.

o5o

Все изделия сделаны с применением техники апсайклинг, а некоторые даже удалось привести к концепции zero waste. В коллекции смешиваются ткани прошлого и крой будущего. Потертый деним, вареный текстиль в коричневых оттенках, нежно-розовый атлас напоминают о моде начала этого тысячелетия. При этом футуристичные кроп-топы, корсетные блузы с боковыми разрезами, широкие поясы с декоративной отделкой и контрастные удлиненные рукава с завязками показывают нам грядущие тренды.

Vereja

Дизайнер Игорь Андреев представляет первую осмысленную коллекцию бренда Vereja. Он отказывается от четко выстроенной концепции и создает одежду по наитию. Часть своих изделий он вяжет сам крючком, а некоторые становятся продуктом переработки старых скатертей, занавесок, трикотажа и денима из секонд-хенда.

Vereja

Дизайнер создает единый ансамбль вязаного белого платья и розового платка на голову, дополняя образ цветочными аппликациями на спине. Детские пинетки самого дизайнера можно найти на красном и салатовом свитере. Вязаный лиф, тренд грядущего лета, сочетается с джинсами из разных лоскутков денима и белыми брюками в технике кроше. Бренд предлагает не ограничиваться одеждой и представляет кольца из шерсти.