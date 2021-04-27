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«Вы стареть собираетесь?»: Глюкоза в боди с глубоким декольте засветила округлый бюст

Teleprogramma.pro
3 часа назад
«Вы стареть собираетесь?»: Глюкоза в боди с глубоким декольте засветила округлый бюст
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
, более известная как Глюкоза, восхищала молодежь в 2000-х года. Тогда ее необычный голос и внешность произвели большое впечатление на публику. Спустя годы она стала женой бизнесмена Александра Чистякова и родила двоих детей:
Примечательно, что она не потеряла форму. Более того, девушка может похвастаться лицом бэби-фейс в свои 34 года. Певица обычно с радостью делится откровенными фото. больше по теме
Сиять и ослеплять: Глюкоза вслед за Навкой предстала в костюме из пайетокПравда, у певицы наряд мерцал серебристым цветом.
Так накануне Наталья решила снова взбудоражить поклонников. Девушка опубликовала кадры, где позирует полусидя на постаменте. Певица была облачена в боди по фигуре в яркой расцветке с розовыми, желтыми и голубыми разводами. Она засветила округлый бюст благодаря роскошному декольте. Глюкоза распустила волосы и подчеркнула естественному красоту нежным макияжем. Артистка занимается спортом, поэтому не постеснялась блеснуть формами. Поклонники не раз критиковали певицу за пикантные кадры. Однако на этот раз она получила множество комплиментов. Молодая мама смогла впечатлить подписчиков. «Такая ты красивая», «Вы стареть собираетесь?», «Никитична, ну вот, что ты за человек такой, красивый», «Стройняшка, фигура топчик», «Ты крутая», «Крашиха», «Шикарная, спортивная, стильная, модная красотка», «Настоящая грудь?», «Вы стареть собираетесь», — прокомментировали пост подписчики. Смотрите также:
Мода,Александр Чистяков,
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