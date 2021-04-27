Женщина нашла дешевый способ улучшить вид старой черной обуви

Британка придумала дешевый и эффективный способ улучшить внешний вид старой обуви черного цвета. На пост в закрытом Facebook -сообществе Family Lockdown Tips & Ideas («Советы и идеи для семьи на карантине») обратили внимание в The Sun.

Фото: Страница Family Lockdown Tips & Ideas на Facebook Страница Family Lockdown Tips & Ideas на Facebook

Пользовательница соцсети Вероник Макдермот (Veronique McDermott) рассказала, что школьные лакированные туфли ее дочери изнашиваются за три недели и ей каждый раз приходилось покупать новую пару за 12 фунтов стерлингов (1248 рублей). Женщина опубликовала фото, на котором показала, что из-за ежедневной носки на союзке обуви образуется дыра.

Макдермот пробовала различные советы по восстановлению туфель, например, с помощью маркера или лака для ногтей, однако это не принесло нужного результата. Тогда британка приобрела черную изоленту за 89 пенсов (92 рубля), и приклеила ее на место образовавшейся дыры.

«Я приклеиваю ленту уже ко второй паре, потому что она держится на обуви годами. Никто в школе этого не заметил!» — объяснила героиня материала и добавила, что таким образом ей удалось хорошо сэкономить.

Другие родители, столкнувшиеся с такой же проблемой, поблагодарили ее за предложенный лайфхак. «Гениальная идея», «Шикарный лайфхак», «Я точно сделаю то же самое с обувью младшего сына», «Я делаю то же самое постоянно! Это гениально», «Спасибо огромное, ты гений», «Вау, как все было просто», — писали юзеры в комментариях.