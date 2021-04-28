Завершилась неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

19-24 апреля прошел весенний сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы. Показы прошли в российской столице и в пяти городах, в том числе в Милане. Итальянские бренды Hand Picked, Collini, Daniela de Souza, Vuarnet и другие представили свои новые коллекции в пространстве миланского шоурума Sari Spazio. Также в рамках недели моды показы прошли в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи и Челябинске. В формате видеопрезентаций новые коллекции представили дизайнеры из Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Израиля, Кипра, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Перу, Польши, США, Франции, Чили, Южной Кореи, и Японии.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Прямо во время сезона - Mercedes-Benz Fashion Week Russia победила в крупнейшем digital-конкурсе в Восточной Европе Tagline Awards в номинации «Лучшая кампания для искусства/культуры/развлечений». Жюри премии присудило «Золото» осеннему сезону Недели моды MBFW Russia, который прошел в октябре 2020 года.

Видео дня

Онлайн-трансляция Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошла на более 100 сайтах мировых СМИ и в социальных сетях. Запись трансляций всех показов остается доступна в крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ ВКонтакте.

SUSTAINABLE-ТРАНСФОРМАЦИЯ

Основная тема Mercedes-Benz Fashion Week Russia в новом сезоне - осознанное потребление. Национальная палата моды при поддержке некоммерческого фонда «Второе дыхание» запустила проект в области устойчивой моды: ежедневно в Музее Москвы работал «Пункт приема старых вещей для новых коллекций». Часть собранной одежды российские бренды RigRaiser и VINA, работающие в технике upcycling, используют для создания новых коллекций в новом октябрьском сезоне MBFW Russia в Москве, другую часть вещей фонд оставит для переработки.

Концепция вторичного использования одежды нашла своё продолжение и непосредственно на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Команда MBFW Russia отказалась от производства новой брендированный одежды для волонтеров и организаторов — это более чем 300 человек. Вместо этого московский бренд VINA создал кастомизированную форму для персонала недели моды из одежды second hand.

В новом сезоне #MBFWRussia приняли участие 14 брендов, которые придерживаются некоторых принципов устойчивого развития индустрии: upcycle, recycle, slow fashion. Например, молодые дизайнеры Mesew Butenko, Tkachuk, Icone, Arina Georgieva и бренд «Ласка» (компания Henkel) представили коллекцию NOT NEW из 20 эксклюзивных образов, созданных из изделий прошлых коллекций специально для MBFW Russia. В основе коллаборации лежит философия #RethinkFashion, которая поддерживает концепцию осознанного потребления.

DIGITAL-ПЛАТФОРМА

Виртуальной площадкой мероприятия стала digital-платформа mbfwrussia.ru , на которой посетители могут скачать гайд по созданию мудборда, чек-лист по поиску вдохновения, а также плейлист, составленный дизайнерами-участниками MBFW Russia. На платформе доступны и другие тематические материалы: гайд по digital-иллюстрации, подборка fashion-фильмов об этичной моде, гайд по sustainable-моде, гайд по окрашиванию тканей.

Эксклюзивные материалы для платформы подготовили дизайнеры-участники MBFW Russia, известные блогеры и экоактивисты.

Пресс-служба

Пользователям также доступны онлайн-игры и тесты. Звук для онлайн-игр, а также для основной заставки MBFW Russia сгенерирован при помощи искусственного интеллекта в приложении Endel.

ВПЕРВЫЕ НА НЕДЕЛЕ МОДЫ

Платформа T-Fashion, которая занимается прогнозированием трендов при помощи ИИ-технологий, специально для Mercedes-Benz Fashion Week Russia проанализировала коллекции дизайнеров-участников. Познакомиться с тренд-анализом искусственного интеллекта можно на digital-платформе mbfwrussia.ru

В этом сезоне на Неделе моды MBFW Russia также поработал виртуальный стилист EQVI. Впервые дизайнеры воспользовались услугами цифрового стилиста в режиме реального времени. Так, после показа брендов FASHION REBELS и онлайн-презентации /SELFÉTUDE, EQVI обсудил с гостями и зрителями дизайнерские коллекции и продемонстрировал их в приложении, после чего гости и зрители MBFW Russia смогли сделать предзаказ понравившихся моделей.

TIKTOK-РЕАЛИТИ

В весеннем сезоне MBFW Russia прошел второй выпуск реалити-шоу в TikTok. Ведущими стали популярные журналисты, блогеры и инфлюенсеры, а гостями - дизайнеры и эксперты мира моды.

Пресс-служба

Участники TikTok-реалити обсудили путь дизайнера: от поиска вдохновения до создания коллекции, от анализа актуальных тенденций до продвижения своего бренда. В этот раз трансляция в TikTok длилась 883 минуты, за пять дней реалити-шоу собрало 400 000 уникальных зрителей. В топ-10 по количеству просмотров вошли следующие показы: Институт бизнеса и дизайна (B&D), Julia Dalakian, ROGOV, TSIGANOVA RUSSIAN STYLE x Konyukhov, VOLEGOV, OTOCYON, Svetlana Evstigneeva x Pavel T, Lada Sergunina, Ето Искусство и Mercedes-Benz presents Emma Bruschi.

ДИЗАЙНЕРЫ-УЧАСТНИКИ MBFW RUSSIA

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia новые коллекции представили российские дизайнеры: RUBAN, ROGOV, Vereja, /SELFÉTUDE, o5o, OTOCYON, ZA_ZA, Yana Besfamilnaya, NASTYA NEKRASOVA, N.LEGENDA, Sasha Gapanovich, 1377, HARD by HSE Art&Design School, Lyubov Babitskaya, K TITOVA, BOYARI, RE / MARKA, Институт бизнеса и дизайна (B&D), FASHION REBELS, ELENA SOUPROUN, ALENA NEGA, Julia Dalakian, LASSCUTOK, Lada Sergunina, LEADER by VADIM MERLIS, Lena Kаrnauhova, TSIGANOVA представляет коллекцию RUSSIAN STYLE & Konyukhov, M.I.R.277, NOT NEW COLLECTION by Laska, PROfashion Masters (Ксения Демьяненко, Людмила Горковенко, Ксения Власова и Евгения Синькова, Эмилия Токранова, Николай Воробьев ), VOLEGOV, Semiletova, SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY, Teplitskaya design, Svetlana Evstigneeva x Pavel T, участники LongFashionWeekend (Ermakovishna, ELSOBO, CHUMA, TATIANA RADYGINA, caboclobad), Ето Искусство, VINA, PARLE и другие.

Пресс-служба

Также участниками сезона стали дизайнеры со всего мира: 13/7, LINUS LEONARDSSON, ANCIELA, ANNAISS YUCRA, CHRISTOPH RITTER STUDIO, CUTE-SAINT, Elisa De Cordova, FEMME DE MARS, Garcia Bello, GRACIELA HUAM, GUIDO VERA, Vivano, Kyle Ho, Camille Defago, Mercedes De Alba, Mercedes-Benz presents Emma Bruschi, Moon Chang, NS GAIA, PAINTERS, VALENTINS, Rommel, Collini, Sharra Pagano, Hand Picked, Pantofola d’Oro, Vuarnet, Daniela de Souza, TOMMAZO, Viviano, участники Mexico Fashion Week специально для MBFW Russia: Collectiva Concepción, Vero Díaz, Alejandra Raw.

Mercedes-Benz впервые представил бренд Emma Bruschi. Эта видеопрезентация стала частью гранта Emma Bruschi от Mercedes-Benz и Fashion Open Studio, который бренд получил на 35-м Международном фестивале моды, фотографии и модных аксессуаров в Йере за лучшие sustainable-практики. Бренд Emma Bruschi также получил премию Chanel Métiers d'art 19M Prize. При создании коллекции, дизайнер вдохновлялась людьми, флорой и фауной сельскохозяйственных сообществ. Коллекция «Альманах» основана на жизни фермеров французского региона Савойя. Режиссер Родди Зибелл и фотограф Жюльен Буде воплощают историю коллекции в жизнь благодаря своему уникальному творческому видению.

В этом сезоне показы также прошли в шоурумах официальных дилеров Mercedes-Benz по всей стране. Свои коллекции презентовали: Semiletova в салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС» и Svetlana Evstigneeva x Pavel T в дилерском центре «Авилон Легенда» в Москве, Lada Sergunina в дилерском центре «МБ КАН АВТО» в Казани, TSIGANOVA представила коллекцию RUSSIAN STYLE & Konyukhov в ДЦ «АВАНГАРД» в Санкт-Петербурге, и VOLEGOV в «АБС-АВТО СОЧИ». Все показы транслировались в реальном времени на платформе Недели моды.

Автомобильной звездой этой Недели моды стало новое купе Mercedes-AMG E 53 4MATIC+. В его дизайне акцентируется спортивность: преобразилась в этом отношении, прежде всего, передняя часть кузова. Получив значительно более роскошное исполнение, теперь и интерьер демонстрирует ещё большую принадлежность к семейству AMG. Большие дисплеи, новое рулевое колесо AMG Performance, а также информационно-развлекательная система MBUX со свойственными AMG функциями и индикаторами формируют в салоне типичную атмосферу «Спортивной роскоши». 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель характеризуется максимальной эффективностью и интеллектуальной электрификацией. Этот двухдверный автомобиль из Аффальтербаха представляет собой идеальный выбор для заботящихся о своем образе жизни клиентов, ценящих спортивную динамику и экономичность.