Мать невесты показала наряд, в котором решила посетить свадебное торжество, и подверглась критике в сети. На фото и комментарии, которые появились в закрытом Facebook -сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), обратили внимание в The Sun.