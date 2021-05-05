Пэрис Хилтон развеяла миф о своей скандальной фотографии

Речь идет о фотографии, где она якобы позирует в белой майке с надписью «Хватить быть бедным» (Stop being poor). Появившись в Сети, этот снимок вызвал в свое время немало осуждающих комментариев на фоне роскошной жизни наследницы богатой семьи. Однако Пэрис уверяет, что одежду с такой надписью она никогда не надевала, а фото является фейком.
На самом деле девушка носила на груди фразу «Хватит отчаиваться» (Stop being desperate). Фото было сделано во время запуска линии одежды ее сестры Ники Хилтон в Лас-Вегасе в 2005 году. Пэрис показала оригинальный снимок и попросила поклонников не верить всему, что они читают в Интернете.