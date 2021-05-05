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В Турции задержали украинок за обнажённую фотосессию на яхте

Говорит Москваиещё 3
5 мая 2021
Одна из них рассказала в видеообращении в соцсетях, что после фотосессии их с другими девушками задержали. «Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже поняли после этого балкона. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно это понять», — призналась участница съёмок. Уточняется, что сейчас девушки отпущены из полиции после допроса. Недавно аналогичная ситуация произошла в Дубае. Там на балконе одного из небоскрёбов обнажённые девушки позировали фотографам. По этому делу было задержано 40 человек. Позже выяснилось, что 11 девушек — гражданки Украины, они были депортированы из ОАЭ.
В Турции задержали украинок, устроивших непристойную фотосессию
Фото: ReutersReuters
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